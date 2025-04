Llamada "cordial" de Sánchez a Feijóo, que reprocha la falta de nueva información sobre el apagón

Tras el apagón que dejó sin luz a la Península Ibérica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contactó con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para informarle sobre la situación. Aunque no se compartieron novedades no divulgadas públicamente, Sánchez prometió mantener informado a Feijóo sobre cualquier avance. La llamada se produjo tras críticas de Feijóo, quien afirmó que el Gobierno estaba "sobrepasado" y que Sánchez no asumió el mando ni ofreció explicaciones. El PP reafirmó su disposición para atender la emergencia, mientras el Gobierno calificó las críticas de "desleales" y destacó la actuación del presidente durante la crisis.