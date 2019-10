El PSOE-M llevará a la Comisión de Ética a la socialista Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, tras la polémica por los nombramientos que se han llevado a cabo desde su toma de posesión.

José Manuel Franco, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha señalado que no pueden "tomar ninguna decisión sin recurrir a la Comisión de Ética" para dar a la "alcaldesa la oportunidad de defenderse".

"Es posible que no se hayan cumplido puntos de nuestro código ético y por eso tiene que actuar la comisión", ha apuntado José Manuel Franco, que además ha señalado que "no ha habido nada ilegal, pero estéticamente no está bien".

En cuanto a la posición de votantes y militantes, ha explicado que están pidiendo el cese de la alcaldesa, "pero eso es imposible porque el acta es suya". Si bien, el líder socialista ha advertido que él "mismo pedirá esa dimisión cuando proceda".

"En el PSOE-M actuaremos con toda contundencia si se revela que la alcaldesa de Móstoles ha actuado al margen de la ética. Nada ni nadie nos va a parar en el camino de defender la honorabilidad de todos los cargos públicos del PSOE", ha sentenciado José Manuel Franco.

Polémicos nombramientos a dedo

Después de llegar al cargo, la alcaldesa de Móstoles nombró a su hermana, Laura Posse, coordinadora de mensajes y redes sociales. Este nombramiento generó malestar entre los socialistas madrileños y sus socios de Gobierno, Más Madrid-Ganar Móstoles, que llegaron a pedir una rectificación.

Pero este no fue el único fichaje que la regidora hizo a dedo. Más tarde ascendió a su tío, Héctor Posse, a director técnico administrativo de Deportes del Ayuntamiento con un complemento salarial de 1.607 euros mensuales. Tras la polémica generada, tanto su tío como su hermana presentaron su revocación.

La tercera dimisión vino de la mano de Luis Vázquez, que fue contratado como gerente del Instituto Municipal del Suelo. En este caso, las críticas se dieron por dos motivos: el sueldo que iba a percibir se situaba en torno a los 300.000 euros anuales y su mala gestión frente a la Fundación Clínica Universitaria de la URJC provocó grandes pérdidas.

Los polémicos nombramientos no se acabaron con Vázquez. Noelia Posse colocó a Alicia Domínguez Villarino, una amiga de la infancia, como coordinadora de Gabinete de Alcaldía por 52.000 euros anuales. Sin embargo, este nombramiento no duró mucho porque Domínguez también dimitió.