El líder del Partido Popular y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que si se convierte en presidente del Gobierno derogará la ley de amnistía, que ha calificado de "bodrio jurídico". En una entrevista concedida a Onda Cero, el líder popular aseveró que daría este paso, aunque el expresident catalán Carles Puigdemont pudiera convertirse de nuevo en el responsable de la Generalitat: "Es inconstitucional. El Tribunal Superior de Justicia de la UE no la va a validar".

No obstante, ha reconocido que, de derogarse la amnistía, no cree que tenga efectos en las responsabilidades penales a exigir nuevamente: "No lo sé, no creo. Si alguien es amnistiado, no creo que pueda quedar invalidada su amnistía una vez concedida". Aun así, ha insistido en que "la ley de amnistía es incompatible con los principios y entendimiento de igualdad de derechos y libertades del Partido Popular".

Ahora bien, ¿qué pasaría si derogara la amnistía? laSexta Clave te lo explica: