Ignacio Aguado rompe a llorar al recordar a los fallecidos por la pandemia. Ha ocurrido en plena comparecencia, tras el Consejo de Gobierno de la CAM, cuando el vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablaba de las víctimas que ha dejado el COVID-19 en nuestro país.

"No nos podemos olvidar de la gente que ya no está. Tantas y tantas personas que ya no están... 70.000 compatriotas que ya no están y por los que tenemos que dar la batalla", ha señalado visiblemente emocionado.

