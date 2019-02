La senadora del PP que tachó a las víctimas del franquismo de "unos huesos" se disculpa pero no piensa dimitir

Estas fueron las palabras de la discordia que pronunció la senadora del PP Ester Muñoz: "Donde no hubo error fue en la partida de memoria histórica; 15 millones destinados a que ustedes desentierren unos huesos".

La crítica de la senadora del PP al dinero que quiere destinar el Gobierno a la memoria histórica desencadenó el enfado del Ejecutivo. "Es totalmente indigno. Estamos hablando de algo que seguramente usted, no sé si por juventud o por convicciones, no va a entender nunca", denunció Dolores Delgado, ministra de Justicia.

En pasillos, Ester Muñoz intentó matizar sus declaraciones: "Yo me refería a Franco". Sin embargo, a pesar de la puntualización, en el pleno del Senado se ha seguido pidiendo su cese. "Son las nueve y cuarto de la mañana y la Muñoz no ha venido. Ojalá sea porque ha dimitido", ha destacado Francisco González, senador del PSOE.

Palabras a las que se sumó Carles Mullet, senador de Compromís: "Pedimos el cese ya. ¿Se imaginan que alguien diga que las víctimas de ETA son huesos?". Muñoz no piensa dejar su cargo de senadora: "No me planteo dimitir. Asumo la responsabilidad de no haberme expresado bien".

Desde el PP dicen que de pedir perdón, nada: "Si piensan ustedes que este grupo parlamentario va a pedir perdón, o que la señora Ester Muñoz va a pedir perdón por lo que dijo, están ustedes absolutamente equivocados", ha afirmado la también senadora popular Clara Isabel San Damián.

Postura que la senadora Muñoz no ha compartido porque sí ha pedido disculpas. "Si alguien se ha podido sentir ofendido por mis palabras, lo siento profundamente", ha lamentado horas después. El portavoz de los populares en el senado asegura que Muñoz sigue teniendo el apoyo de todo el grupo parlamentario.