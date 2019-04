La oposición acorrala a Rajoy tras las conversaciones entre Zaplana y González que mostró laSexta en exclusiva

Para el PSOE, Mariano Rajoy ha perdido cualquier crédito: "¿Está Rajoy en condiciones de acomplejar al PSOE? Alguien que ha demostrado que no está a la altura de la ética que se exige para representar a los ciudadanos" ha asegurado Susana Díaz.

Los socialistas siguen sin entender cómo puede seguir ocupando su posición tras conocerse el presunto chantaje: "No nos extraña que Rajoy vaya a declarar como primer presidente de la historia de la democracia. Nos extraña que continúe siendo presidente" dice Pedro Sánchez.

Piden su dimisión y le exigen que explique si hubo o no coacción tal y como revelan las conversaciones entre Eduardo Zaplana e Ignacio González que les mostró laSexta en exclusiva: "Te voy a contar dos cosas. Ildefonso, empiezo a pensar que es bastante listo, le sacó una grabación a un empresario, que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy". "Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza. Y ahora me he enterado que Julio Ariza, con esa cinta, se fue a ver a Mariano a chantajearle".

Desde Ciudadanos aseguran que esto no es más que otra prueba del nivel de corrupción que hay en el PP: "Lo que estamos viendo es a un PP que tiene las mochilas llenas de corrupción" ha asegurado Fernando de Páramo.

En otra de las conversaciones, se hace referencia a una grabación en la que Álvaro Lapuerta habría recibido dinero. Una cinta que, según González, habría sido ofrecida al Gobierno de Venezuela a cambio de una cifra millonaria. "Parece ser que hay una cinta en la que alguien tiene grabado, en otra cosa parecida, dándole a dinero a Álvaro Lapuerta, no sé si con conocimiento de Mariano, y me dicen que se la ofrecieron al gobierno venezolano por diez millones de euros".

Algo intolerable y una paradoja para el líder de Podemos que vuelve a criticar la campaña que en su día se hizo contra ellos por su supuesta financiación del gobierno venezolano: "Se da una paradoja corrupta y curiosa y es que al final los que nos acusaban a nosotros de ciertas cosas parece que son los que intentaban financiarse en Venezuela".

Desde el Gobierno ya han salido en defensa del Presidente: "No es una persona a la que sea fácil someterla a ningún tipo de chantaje" ha dicho Catalá. Y han negado, de forma rotunda, cualquier tipo de chantaje a Mariano Rajoy. Una defensa a ultranza del Presidente al que la oposición acorrala.