La España que quiere Pablo Casado: cambiar la ley de Memoria Histórica, volver a la ley del aborto de los 80 y rechazar la ley de eutanasia

Pablo Casado promete reconquistar el electorado de derechas: "Tenemos que volver para recuperar nuestra base electoral y nuestras señas de identidad de siempre". Propone, según ha explicado en una entrevista concedida a 'OK Diario', recuperar esencias pasadas. "Más que seguir reformando, que también no haya contrarreformas", apunta el presidente del PP.

Su primera línea maestra es la Memoria Histórica. Pablo Casado quiere desandar el camino andado por Zapatero y recuperar los consensos de la Transición. "Mantener la concordia que, después de la Transición, no necesitaba abrir las heridas", ha expresado Casado en el medio de Eduardo Inda.

Mira al pasado, a los consensos de los 80, también en cuestiones como la eutanasia o el aborto. Así, Casado aboga por recuperar la ley de supuestos, que solo permitía abortar cuando la madre corría riesgo, en caso de malformación del feto o si había sufrido una violación. El nuevo presidente del PP ya ha destacado que su partido "hizo muy bien en recurrir esa ley al Tribunal constitucional".

Esa misma idea repetía en laSexta Noche el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, que terminó alineándose con él. "Lo importante es la política de familia, de ayuda a la mujer en una situación complicada para que no tenga que tomar una situación tan dramática como el aborto". Pablo Casado rechaza también la nueva ley sobre muerte digna que está preparando el Gobierno. "Somos el partido que nos vamos a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez por innecesaria e injusta", ha asegurado el líder popular.

Casado no se olvida del tema catalán. En su contrato con España, incluye la reforma del Código Penal para evitar, según dice, futuros desafíos secesionistas. Y no, no tiene voluntad de negociar con los independentistas. "No hay nada que negociar nada. El pasado reciente nos dice que siempre nos engañan", ha explicado en 'OK Diario'.

Promete sostenibilidad en el sistema de Pesiones y una Sanidad sin facturas en los cajones. Esto es, según sus palabras, "una Sanidad en la que no quepa la confrontación partidista". El nuevo presidente del PP también tiene un deseo: recuperar los consejos de José María Aznar: "Quiero volver a tener un contacto más frecuente con él". Casado ya ha puesto encima de la mesa una idea de Aznar: refundar el partido para volver a ganar músculo. Un debate sobre ideas y principios en el marco de una convención extraordinaria.