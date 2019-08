La Junta andaluza insiste en que la persona que perdió la plaza de directora de un conservatorio de danza frente a la hermana del presidente andaluz, tenía antecedentes que desaconsejaban su nombramiento.

laSexta ha tenido acceso a un extracto del informe del inspector de aquel concurso, en el que se dice que la aspirante que sacó más puntuación había causado un "grave problema" en el pasado. Y que por eso se eligió a la hermana de Juanma Moreno, que sacó menos puntuación.

La mujer que resultó perjudicada lo ha negado a laSexta. "A mí no me ha cesado nadie. No he tenido ningún informe desfavorable nunca, ni siendo docente, ni directora, y entonces lo que se está diciendo no es cierto. No sé si de una manera intencionada o no", comenta Esperanza Utrera, aspirante a la plaza con mayor puntuación.

Desde el PSOE, piden explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía: "Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones del concurso y de su resultado", asegura Francisco Javier Fernández.