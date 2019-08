El nombramiento de la hermana del presidente andaluz Juanma Moreno como directora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga ha generado polémica por las acusaciones de un supuesto trato de favor, puesto que no fue la aspirante con mejor puntuación en el concurso público para cubrir esta plaza, según adelantaba 'El País'.

Para cubrir esta plaza, de forma provisional tras la jubilación de la anterior dirección, se convocó un concurso extraordinario de méritos, al que la ley no obliga. En este, María Dolores Moreno obtuvo 38,20 puntos sobre 50, mientras que otra aspirante obtuvo 49,50, lo que ha despertado las acusaciones de 'enchufismo'.

Sin embargo, desde la Inspección de la Comisión de Educación de la Junta de Andalucía indican que esta otra candidata no era las más adecuada para ocupar el puesto, y alegan que no solo se han tenido en cuenta los méritos y la antigüedad sino también otro tipo de factores, que no han concretado, dicen, para respetar la Ley de Protección de Datos.

La implicada, en declaraciones a 'El País', se ha defendido poniendo de manifiesto su extenso currículum (14 años de docencia, cuatro carreras, dos títulos de Grado Superior y un doctorado en Psicología) y achaca las acusaciones a un interés por desacreditarla. "Parece que ser familiar te pone bajo sospecha y por eso yo me he preparado un currículo", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz del Parlamento andaluz, Elías Bendodo ha indicado que la otra aspirante fue descartada por los técnicos porque anteriormente había sido cesada.