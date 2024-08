Si al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no le gustó la auditoría sobre su gestión durante la pandemia realizada desde la misma cartera que ahora dirige Óscar Puente, a Koldo García tampoco. En declaraciones a 'El Español', asegura que el informe encargada por Puente es falsa: "Es todo mentira, la auditoría está llena de falsedades". Incluso la define como "un disparate" y asegura que "carece de cualquier validez legal".

El exasesor de Ábalos está convencido de que los funcionarios que han participado en ella no van a poder demostrar con pruebas lo que han afirmado, pero con quien está realmente dolido, dice, es con Ferraz. De hecho, arremete contra ellos: "el PSOE y Puente no han actuado con coherencia y sentido común". Además, dice no entender que le "hayan declarado culpable sin que antes haya tenido oportunidad de demostrar" su inocencia.

Koldo asegura que él no tenía acceso a las mascarillas y que solo fue una vez, la primera, a recibirlas. De esta manera, informa de que intentará demostrar la ilegalidad de la auditoría, igual que José Luis Ábalos. Así lo confirmaba esta semana cuando anunció que denunciaría al actual Ministerio y que se replanteará cada voto en el Congreso de los Diputados, donde ahora pertenece al Grupo Mixto tras su marcha del PSOE.

Una advertencia que el Ejecutivo no cree que vaya a afectar a la legislatura: "Este Gobierno va a terminar la legislatura y hablaremos en 2027", aseguró la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sí que lo piensa, en cambio, el Partido Popular (PP), ya que entre sus filas se cree que todo esto es un cortafuegos.

Algo que, como no, el ministro Puente negó esta semana en la comparecencia por petición propia que hizo en el Congreso a raíz de la situación ferroviaria en España. Allí recordó que fueron los populares quienes utilizaron "un martillo para romper las pruebas", mientras que él, dice, lo único que ha hecho ha sido poner "a un grupo de funcionarios a esclarecer lo ocurrido".