La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia después de que José Luis Ábalos solicitase el pasado mes de julio que se investigase un presunto delito de revelación de secretos debido a la filtración de datos personales contenidos en el sumario del caso Koldo, según ha podido confirmar laSexta.

La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, en la que se deberá decidir si se abren diligencias y comienza la investigación por las filtraciones que denuncia el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España. En cuanto a la propia denuncia, Ábalos señaló con el dedo al Ministerio de Interior como el principal responsable de la revelación del presunto crimen de revelación de secretos y de que se hubieran filtrado datos personales suyos, como comunicaciones y direcciones domiciliarias.

El exministro de Transportes y exdirigente socialista, José Luis Ábalos, confirmó el pasado 24 de julio en rueda de prensa la denuncia que anunció que interpondría ante la Fiscalía por una supuesta revelación de secretos y de comunicaciones, así como el de omisión de perseguir delitos en el marco de lo que considera una estrategia de acoso que se ha repetido en los últimos cinco meses contra él mismo y su entorno a raíz del caso Delorme, más conocido como 'caso Koldo'.

Una causa judicial que provocó una "investigación para un relato político y no para derivar responsabilidades por la denuncia del PP" que desencadenó las primeras diligencias en torno al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia en España.

Además, el exsocialista enfatizó que continúa "sin ser investigado" por estos hechos. Una cuestión que, no obstante, no ha evitado "filtraciones reiteradas que suponen un menoscabo" para su persona, pero también para "otras personas que no forman parte del ámbito público y no entienden nada". Es "en defensa de esas personas" que toma esta "iniciativa".

En la denuncia Ábalos realiza la petición de que se investigue a los responsables de esa supuesta revelación de secretos. Preguntado por los periodistas allí presentes si la denuncia iba en contra del partido al que pertenecía hasta el estallido del 'caso Koldo', Ábalos negó este extremo asegurando que "no tiene nada que ver con esa filtración de datos del partido". En esa línea, reitera que pide al Ministerio Público "que se investigue quienes tienen que respetar la confidencialidad de la investigación y no lo están haciendo".

Sin concretar mucho más, el exministro dice que se refiere "a servidores públicos", por lo que se concluye que hace referencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la que se encargaron las pesquisas de este asunto. A continuación, y en línea con sus palabras anteriores, Ábalos recomendó al PSOE que "tome nota" porque "esto es una guerra política y no se puede uno rendir".