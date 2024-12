Koldo García, a laSexta: "Si te preguntan si has matado a Manolete, dices que no porque no lo has hecho, cojones"

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha hablado con laSexta en una conversación telefónica y a cámara tras su declaración en el Tribunal Supremo. Preguntado por este medio por qué ha respondido con evasivas a las preguntas sobre su implicación en el caso que lleva su nombre, ha sido tajante: "Si te preguntan si has matado a Manolete, dices que no porque no lo has hecho, cojones".

El exasesor de Ábalos ha contestado con un escueto "sí" o un "no" y respuestas cortas a muchas de las cuestiones que le han planteado en su comparecencia ante el Alto Tribunal. No obstante, después de acabar su declaración, Koldo García ha llamado a laSexta para "aclarar que su hermano -Joseba García Izaguirre- no está a sueldo de la trama". "A República Dominicana fui de vacaciones y en viaje de trabajo. Querían hacer negocios allí", ha trasladado.

Una aclaración que hace al salir de una declaración en el Supremo donde rechazó que él o que el exministro Ábalos cobraran comisiones del presunto conseguidor y "nexo corruptor" de la trama Víctor del Aldama. También ha negado que fuera su letra la del papel con presuntas adjudicaciones que presentó el comisionista al juez. García se ha dedicado a negar casi todas las acusaciones que vertió contra él a Aldama en su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente que ha durado dos horas y media.

Sobre por qué ha respondido con evasivas en la declaración del Alto Tribunal, ha sostenido que tenía que negarlo todo porque son "todas mentiras" que se basan en esas, según él, "afirmaciones falsas" que está haciendo Aldama. "Si te preguntan que has matado a Manolete, dices que no porque no los has hecho, cojones", ha apostillado.

Asimismo, ha explicado que ha salido "contento y tranquilo" de la citación porque ha dicho la "verdad", pero ha querido dejar claro a este medio lo que respecta a su patrimonio, incidiendo en que es "mentira" que se haya incrementado en 1,5 millones de euros. También ha comentado que el abogado del PP le ha preguntado si hubo entregas en la segunda planta de Ferraz y el ha contestado con un lacónico "no".

Su respuesta a las cámaras

El exasesor de Ábalos también ha contestado a las cámaras de laSexta desde su coche al insistirle sobre los supuestos 10.000 euros que encontraron en su domicilio. "¿Qué han encontrado cuánto?", se ha limitado a decir con asombro y al repetírtelo solo ha soltado un "ahhh", asintiendo. En cuanto a si tenía 'costumbre' de tener dinero en casa, ha asegurado que "como todos los españoles".

Una vez que se le ha preguntado sobre los presuntos pagos de Víctor de Aldama al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido más contundente: "Al señor Santos Cerdán no lo conoce este señor. No lo ha visto jamás en la vida. Y yo jamás le he realizado ningún tipo de pago".

Con la respuesta, Koldo ha ido en la misma línea que en su declaración al Supremo, donde ha negado que hiciera entrega de un sobre con 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, a quien él sí conoce pero al que nunca entregó dinero.

Sobre el piso exclusivo donde estaba quedándose Jessica, la pareja sentimental de Ábalos, ha evitado dar una respuesta concreta y ha afirmado que él "ya ha contestado a todo, hasta a la administración particular". Es un piso de la Plaza de España (Madrid) en el que supuestamente vivió dos años y medio la compañera sentimental de Ábalos.

En el Supremo, Koldo García dijo que se trataba de un piso de empresa en el que le dejaban pernoctar, pero que no pagaba. él sino el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano y su hermano Joseba García.