"Junts también va a trolear al PP semana sí, semana no": Pilar Velasco opina sobre los apoyos para la cuestión de confianza

Pilar Velasco reflexiona sobre los movimientos de Junts, que un día apoya al PP para una cuestión de confianza en el Congreso, mientras el día antes ni siquiera votan para lo mismo en el Senado.

Mientras el Gobierno celebraba en el Congreso de los Diputados que había sacado adelante un decreto y dos leyes, desde el Partido Popular se hacía lo propio con la moción, apoyada por Junts, que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

"Al final cada semana termina un poco parecida: todos amagan, pero nadie da", comenta Pilar Velasco, para la que los movimientos de Junts "son todo gestos para apartarse del PSOE y del Gobierno en un momento muy complicado para los socios".

La periodista indica que mientras hoy Junts ha votado a favor de plantear una cuestión de confianza, ayer en el Senado decidió no votar "dejando colgado al PP".

Por esto, Pilar Velasco tiene claro que "Junts va a trolear al Partido Popular también semana sí, semana no, porque no quiere visualizar tampoco un acercamiento".

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