Pablo Montesinos asegura que en el PP "nadie descarta en privado" una moción de censura antes de las elecciones

Pablo Montesinos no descarta que el Partido Popular pueda presentar en septiembre, escenario de "precampaña electoral", una moción de censura: "Que Feijóo diga: 'Ahora presento la moción, me erijo en alternativa de Gobierno y que todo el mundo quede retratado'".

Hoy en el Congreso todo el mundo tenía algo que celebrar. Por un lado, el Gobierno y sus socios aplaudían tras ganar dos votaciones y, desde la oposición, mostraban su satisfacción por haberse aprobado, con el apoyo de Junts, una moción que plantea al presidente del Gobierno someterse a una cuestión de confianza.

En este escenario, Pablo Montesinos no descarta "en absoluto" que se pueda presentar una moción de censura antes de que se convoquen elecciones.

"En septiembre se empieza ya una precampaña electoral que va a ser larga hasta las elecciones", comenta Montesinos, que asegura que en el PP "no descarta nadie en privado" una moción de censura "aunque sea para perderla, pero para presentar un programa de alternativa de Gobierno".

"Que Alberto Núñez Feijóo diga: 'Ahora sí presento la moción de censura, me erijo en alternativa de Gobierno y que todo el mundo quede retratado'", explica en Más Vale Tarde.

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