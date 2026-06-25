Ayuso asegura sufrir una "operación de Estado" y denuncia que "había micrófonos" en los despachos de Quirón

Los detalles Según ha podido confirmar laSexta, existe una denuncia presentada ante la Policía Nacional después de aparecer micrófonos ocultos en el despacho del directivo de Quirón para el que trabaja el novio de Ayuso, una investigación que se encuentra actualmente en curso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado sus críticas al Gobierno, acusándolo de una "operación de Estado" contra ella, vinculada a los problemas judiciales de su pareja, Alberto González Amador. Durante una entrevista con Ana Rosa Quintana, Ayuso denunció una persecución política tras las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el incremento de ingresos de González Amador desde el inicio de su relación. La UCO de la Guardia Civil ha reportado un aumento notable de dichos ingresos desde 2021. Ayuso también mencionó micrófonos en despachos de Quirón, actualmente bajo investigación. Además, denunció una supuesta colaboración de la Agencia Tributaria con Zapatero para perjudicarla. A pesar de su convivencia, Ayuso afirma no tener vínculos económicos con González Amador y critica el uso político de las instituciones del Estado. La situación ha reabierto el debate sobre su postura respecto a la Guardia Civil y la UCO.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado este jueves el tono de sus críticas al Gobierno al asegurar que los problemas judiciales de su pareja, Alberto González Amador, forman parte de una supuesta "operación de Estado" dirigida contra ella.

Durante una entrevista realizada por Ana Rosa Quintana, en la que volvió a cargar duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ayuso denunció una presunta persecución política y mediática contra su entorno personal y profesional. Todo después de que Sánchez asegurara este miércoles que González Amador "multiplicó por siete sus ingresos desde que empezó con la señora Ayuso".

Una afirmación que la dirigente madrileña, que ve 'lawfare', niega. Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido en los últimos días recoge un notable incremento de los ingresos del empresario desde 2021, año en el que se sitúa el inicio de la relación entre ambos.

Por su parte, Ayuso sostiene que existe una estrategia para perjudicarla políticamente a través de las investigaciones que afectan a su pareja. "Llevo ya muchos años soportando una operación de Estado", ha afirmado.

En ese contexto, la presidenta madrileña ha ido más allá al referirse a una información publicada por algunos medios sobre la supuesta aparición de micrófonos en despachos de Quirón. "Había micrófonos en los despachos de Quirón", ha llegado a asegurar. Según ha podido confirmar laSexta, existe una denuncia presentada ante la Policía Nacional por estos hechos y la investigación se encuentra actualmente en curso.

"Connivencia desde la Agencia Tributaria con Zapatero"

A su vez, la dirigente madrileña también ha denunciado una supuesta colaboración entre distintos organismos públicos para perjudicarla personalmente. "Ha habido connivencia desde la Agencia Tributaria con Zapatero y con el fiscal general para intentar hacerme daño a mí en lo personal", ha expresado.

Pese a la convivencia de ambos en el famoso ático de lujo y a la relevancia pública que ha adquirido el caso, Ayuso ha tratado de marcar distancias con González Amador. "Yo no tengo nada que ver. No tenemos nada a medias. No tengo una relación oficializada", ha asegurado.

Las palabras de Ayuso también han reabierto el debate sobre su posición respecto a la Guardia Civil y la UCO. En el pasado, la dirigente popular criticó con dureza al Gobierno cuando cuestionaba actuaciones policiales y llegó a acusarlo de querer "desprestigiar a la Guardia Civil y a la UCO".

Ahora, sin embargo, la presidenta madrileña pone en duda investigaciones y actuaciones que afectan directamente a su entorno, al tiempo que denuncia una supuesta utilización de las instituciones del Estado con fines políticos.

Un nuevo episodio de la escalada política en torno al caso González Amador que, según la propia presidenta madrileña, es solo "el comienzo" de informaciones que todavía están por conocerse.

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