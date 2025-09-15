Sánchez exige expulsar a Israel de las "competiciones internacionales" mientras "dure la barbarie" en Gaza

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno cree que ambos países no deberían participar en ninguna competición internacional hasta que no cese la "barbarie".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que Israel no debería participar en competiciones internacionales hasta que cese la "barbarie" en Gaza, comparando esta situación con la expulsión de Rusia de eventos deportivos. Durante una comisión interparlamentaria en el Congreso, Sánchez afirmó que ni Rusia ni Israel deberían estar en competiciones hasta que terminen sus acciones violentas. Sus declaraciones siguen a las protestas que interrumpieron La Vuelta a España, resultando en dos detenidos y 22 policías heridos. Sánchez elogió a la sociedad civil española por movilizarse pacíficamente contra la injusticia y condenó la violencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que Israel no debería formar parte de ninguna competición hasta que no cese la "barbarie" en Gaza. El jefe del Ejecutivo ha incluido a Rusia en la ecuación y se ha preguntado por qué a los rusos sí que se les ha expulsado de competiciones y no se ha hecho lo mismo con los israelíes.

"Nuestra posición es clara y rotunda: hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha sentenciado Sánchez en la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, acompañado de los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas.

Las palabras de Sánchez llegan después de las protestas que tuvieron lugar durante la última etapa de La Vuelta a España, la cual tuvo que ser cancelada por unos disturbios que acabaron con dos detenidos y 22 policías heridos.

"Es España quien salva el honor de Europa"

Ante estos hechos, el jefe del Ejecutivo ha trasladado su "profunda admiración y respeto" por la sociedad civil española, la cual considera que se movilizó "contra la injusticia" y que defendió su idea "de forma pacífica". Sánchez también ha añadido que condena "siempre la violencia".

En su comparecencia, Sánchez ha resaltado el "peso internacional" de España "para defender lo correcto". "¿De qué sirve tener voz si uno se limita a repetir lo que dicen otros? ¿Para practicar el seguidismo que reclaman PP y Vox? Para eso no hace falta salir de Madrid, como hacía Rajoy (…). Tener voz propia solo sirve de algo cuando te atreves a usarla para defender en lo que crees y en lo que cree la mayoría social", asegura Sánchez, que asegura que respaldan las decisiones de la OTAN y aprueban el grueso de las iniciativas de la Comisión Europea anunciadas.

"Estábamos solos y resulta que solo estábamos siendo los primeros", ha reivindicado Sánchez en su intervención, llegando a asegurar que es España "quien salva el honor de Europa".

El PP señala a Sánchez como "responsable directo de cada altercado"

Durante el fin de semana, Sánchez ya mostró su "admiración" por las personas que se manifestaron a favor del pueblo palestino. "Vaya por delante nuestro respeto y reconocimiento absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina", dijo desde Málaga.

Estas palabras han provocado que el PP le haya señalado por como "responsable directo de cada altercado" que se produjo durante la última etapa de La Vuelta en Madrid, en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sus palabras han sido secundadas por el alcalde de la capital, un José Luis Martínez-Almeida que aseguró que "la violencia ha vencido al deporte".

El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha hecho malabares para no hablar de genocidio ni de exterminio por parte de Israel, hablando de "pérdidas civiles de personas de origen palestino". Ayuso ha llegado a comparar las imágenes de protestas que se vivieron en Madrid con "Sarajevo en guerra".