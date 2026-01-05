Ahora

En San Bartolomé de Tirajana

Detenida una mujer en Gran Canaria tras abortar y abandonar el feto en el baño de un hospital

Los detalles Según el periódico La Provincia, se trata de una mujer de nacionalidad española y 31 años, que declaró que ignoraba que estaba embarazada, pese a que se encontraba casi al final de la gestación, y que acudió al centro al encontrarse mal, dirigiéndose finalmente a un baño donde abandonó el feto.

Una mujer ha sido detenida en San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, tras abortar y abandonar el feto en un hospital de la localidad, según ha confirmado a Efe este lunes la Policía Nacional.

Agentes de ese cuerpo la localizaron y arrestaron el domingo en el propio centro sanitario, el hospital San Roque Meloneras, tras recibir una alerta de lo sucedido, han confirmado desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, precisando que todavía no se ha aclarado cuánto tiempo tenía el feto y que el caso ha sido declarado secreto de sumario, por lo cual no es posible facilitar más detalles al respecto.

No han aclarado si se han constatado los datos publicados por el periódico isleño La Provincia, que avanzó este suceso, como que la detenida podría tener problemas de toxicomanías y que, al parecer, relató que había dado a luz al bebé con vida en un baño del hospital, donde habría sido hallado por una empleada, conforme a la versión del rotativo.

El periódico añade que se trata de una mujer de nacionalidad española y 31 años, que declaró que ignoraba que estaba embarazada, pese a que se encontraba casi al final de la gestación, y que acudió al centro al encontrarse mal, dirigiéndose finalmente a un baño donde abandonó el feto.

