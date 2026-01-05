Detenida una mujer en Gran Canaria tras abortar y abandonar el feto en el baño de un hospital

Los detalles Según el periódico La Provincia, se trata de una mujer de nacionalidad española y 31 años, que declaró que ignoraba que estaba embarazada, pese a que se encontraba casi al final de la gestación, y que acudió al centro al encontrarse mal, dirigiéndose finalmente a un baño donde abandonó el feto.

Una mujer de 31 años ha sido detenida en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, tras abortar y abandonar el feto en el hospital San Roque Meloneras. La Policía Nacional la arrestó el domingo después de recibir una alerta sobre el incidente. El caso ha sido declarado secreto de sumario, por lo que no se han proporcionado más detalles. Según el periódico La Provincia, la mujer, de nacionalidad española, podría tener problemas de toxicomanías y afirmó desconocer su embarazo, aunque estaba casi al final de la gestación. El feto fue hallado en un baño del hospital.

