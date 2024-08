El Gobierno ha firmado esta semana un nuevo acuerdo sobre pensiones con los agentes sociales. Según los expertos, son cambios que inician el camino a una nueva manera de jubilarse: retirarse poco a poco y no de forma drástica. Pero no todos estan de acuerdo. Las plataformas en defensa de las pensiones creen que ese no debe ser el camino.

Se mantiene el aumento de la pensión de un 4% cada año que demoremos la jubilación, pero ahora a partir del segundo año será un aumento del 2% y cada seis meses. Para la llamada jubilación activa, no hará falta tener derecho al 100% de la pensión para poder acogerse a ella; y para la jubilación parcial, el trabajador podrá acogerse 3 años antes de su edad de retiro y no cuando falten dos, como hasta ahora.

Aunque no todos están de acuerdo. "Esto viene de antes. Estas reformas se están comprobando como los efectos negativos y absolutos". "No puedes jubilarte con una edad que no tienes". "Siempre los que van a tener que alargar va a ser gente con trabajos precarios". Son algunas de las quejas tres pensionistas que forman parte de de la Coordinadora Estatal de la Defensa de las Pensiones que ha recogido laSexta.

Son críticos con el acuerdo y confían en poder cambiar la dirección que están tomando las reformas, ya que hay casos como el de Grecia en el que millones de pensionistas "viven en la precariedad". Exigen que se cumpla lo pactado y se haga una auditoria al estado actual del sistema de pensiones.