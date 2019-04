Juan Carlos Monedero tiene 700.000 euros en tres cuentas bancarias

El número tres de Podemos acumula 700.000 euros en tres cuentas en España, según publica el diario 'El Mundo'. El dinero estaría en dos cuentas a nombre de empresas y en una de carácter personal. Por el momento, Monedero no ha dado explicaciones sobre este dinero y, mientras, Pablo Iglesias sostiene que Podemos sufre un ataque.

Podemos no se plantea la renuncia de Juan Carlos Monedero, que ha tenido que regularizar su situación con Hacienda por los 425.000 euros que cobró de América Latina por asesorías que aún no ha acreditado. En su partido consideran que no hay delito ni fraude fiscal.

A todo esto, El Mundo asegura que el número 3 del partido acumula 700.000 euros en tres cuentas en España; en una personal tiene casi 300.000 euros, una cifra muy alejada de su sueldo como profesor.

Según el diario, percibe 50.000 euros brutos al año. PP, PSOE e Izquierda Unida le reprochan que vaya de insquisidor. Dicen que no es el más apropiado para dar lecciones.