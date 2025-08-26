Ahora

España continúa en llamas

Miedo entre los vecinos de A Pobra do Brollón (Lugo) por un remolino de fuego que llegó a alcanzar los 100 metros

Los detalles El de A Pobra do Brollón (Lugo) es uno de los tres incendios forestales que aún continúan activos en Galicia y que obligó a activar la situación 2 por su cercanía con núcleos de población y que alcanza las 600 hectáreas.

El remolino de fuego que llegó a alcanzar los 100 metros en A Pobra do Brollón (Lugo)
Un torbellino de fuego desató este lunes el miedo entre los vecinos de A Pobra do Brollón (Lugo). Un equipo de laSexta, quien se encontraba este lunes en la zona para cubrir el incendio forestal, pudo ver esa espiral de fuego.

Como se puede ver en el vídeo que captó el equipo de laSexta, la espiral de fuego es impresionante. Tanto, que llegó a alcanzar los 100 metros. Además, en el vídeo se puede ver cómo una aeronave que intenta sofocar el fuego se encuentra muy cerca del remolino.

El de A Pobra do Brollón (Lugo) es uno de los tres incendios forestales que aún continúan activos en Galicia y que obligó a activar la situación 2 por su cercanía con núcleos de población y que alcanza las 600 hectáreas.

El último balance de Medio Rural recoge que el foco, que ha avanzado 500 hectáreas durante la noche, está próximo a los núcleos de Golmar, en A Pobra do Brollón, y a los de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga.

Los vecinos salieron de sus viviendas de manera preventiva por sus propios medios durante las tareas de extinción, pero por ahora no se han registrado confinamientos o evacuaciones relacionados con este fuego.

Este incendio mantiene la circulación interrumpida en la LU-933, entre los kilómetros 18,5 y 24,2. Además, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre San Clodio-Quiroga y A Pobra de Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados, entre ellos, los del tren entre A Coruña y Barcelona.

