El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno se ha sentado en Al Rojo Vivo para hablar de pensiones.

Ante esta cuestión, José Luis Escrivá se muestra optimista: "No van a perder poder adquisitivo, sino ganarlo. Si tomamos como partida el marco vigente, que suponía una pérdida (en 25 años) de casi el 30% del poder adquisitivo, lo que nosotros hemos hecho es corregir esa situación y asegurar a todos los pensionistas que tendrán su poder adquisitivo asegurado hacia delante", insiste.

En esta línea, Escrivá adelanta que las pensiones se revalorizarán "con un mecanismo que va a estar ligado al IPC de forma automática". No obstante, advierte de que los detalles "se están discutiendo con discreción" con los agentes sociales desde hace dos meses.

Polémica sobre el borrador que eleva a 35 años el cómputo para calcular las pensiones

Una de las principales cuestiones a las que Escrivá ha tenido que hacer frente ha sido a la que hace referencia a un borrador del Gobierno sobre las pensiones. En él, se plantea que se podría pasar el cálculo del cómputo de estas de 25 a 35 años. En este caso, el ministro ha remarcado que en ningún momento dicha propuesta era definitiva, y que podría "variar mucho con respecto al resultado final".

"Imaginen que estamos haciendo un artículo complejo en un periódico, con varias personas que hacen diferentes contribuciones. Y de repente va alguien que saca un pantallazo y la presenta. Esto es lo que ha pasado", afirma. Ante esto, Escrivá asegura "saber" lo que ha presentado.

Aun así, García Ferreras ha insistido en si se ha descartado completamente alargar los años de cálculo del cómputo de las pensiones, con la posibilidad de que se eliminen los que más perjudican. "El sistema no es justo para algunas personas. A los trabajadores que tienen más de 55 años y que han combinado el desempleo con trabajos esporádicos les interesa aumentar el período de cálculo. Tenemos que ver cómo reconocer las lagunas que existen", expresa el dirigente.

¿Se puede reducir el gasto en pensiones?

El ministro de Inclusión ha indicado que "la edad de jubilación es un derecho, no una obligación". Sin embargo, afirma que una de las principales herramientas para reducir el coste de las pensiones radica precisamente en el ascenso de este rango de edad: "Hay mucha gente que le gustaría trabajar mas allá de la edad de jubilación, pero no se lo ponemos fácil. Hay que incentivar la combinación entre jubilación parcial y trabajo".

En este sentido, Escrivá apunta que este aumento del trabajo supondría una reducción de los gastos: "Cada vez que nos jubilamos más tarde, aumentamos la cotización y dejamos de pagar esa pensión. Pero la modernización del plan de pensiones requiere mucho trabajo, y tiene que llegar al Congreso. Nuestro objetivo es llevar en 15 días nuevas medidas", concluye.

Escrivá niega hacer planteado reformas contrarias al pacto con Unidas Podemos

El ministro también ha respondido a las declaraciones de Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, en las que confirma a el diario El País que él mismo y la ministra Calviño plantean reformas que van en contra del acuerdo de Gobierno.

Ante esto, Escrivá afirma que se trata de un "error" asociar las pensiones a posiciones partidistas: "Intentar apropiarse de este relato me parece que no es correcto y que no va a tener recorrido", sentencia. Junto con eso, se reafirma en que en ningún momento se han incumplido los pactos con sus socios.

"A medida que vayamos desplegando las distintas medidas y las recomendaciones del Pacto de Toledo, se verá que esto no va de recortes, sino que es consistente con lo que hemos acordado y lo iremos negociando cuidadosamente", expresa el dirigente.

Medidas compensatorias para las mujeres

Escrivá ha anunciado que en 14 días llevará al Congreso una nueva medida para reducir la brecha de género en las pensiones: "Una pensión complementaria a la maternidad, porque ahí se pierde el trabajo y se genera el problema", afirma el ministro.

Junto con eso, también ha avanzado otras reformas que llegarán "en las próximas semanas", como el método de cálculo para revalorizar las pensiones al IPC, "para que se revaloricen indefinidamente" o que los autónomos coticen "sus ingresos reales" a la Seguridad Social.