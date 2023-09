El presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, llevaba dos días guardando silencio sobre la polémica encendida por los comentarios de dos altos cargoselegidos para su Gobierno. La nueva directora de Justicia, Esmeralda Pastor, y el reciente director de Caza y Pesca, Jorge Valero, fueron señalados cuando aparecieron los mensajes que compartieron hace años alabando la dictadura franquista.

Esmeralda Pastor durante meses ha utilizado como foto de perfil en sus redes sociales una imagen posando junto a la bandera preconstitucional con el águila franquista. Además, ha compartido comentarios en la antigua Twitter donde se podía leer "viva Franco". En el caso de Jorge Valero, los mensajes que se le han reprochado hacen referencia a continuas alabanzas al militar José Millán-Astray, tal y como se muestra en el vídeo emitido por La Sexta Noticias.

Tras las peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición en el parlamento de Aragón, el presidente Azcón, en una entrevista concedida a la Cadena Ser este lunes, ha señalado que los comentarios de los dos dirigentes de Vox que ha incluido en su Ejecutivo se produjeron antes de que ocuparan un cargo con responsabilidades políticas. "Son cuestiones del pasado",ha sentenciado Azcón.

Además, ha añadido que, en su opinión, se trata de un asunto de "bisoñez" y, por tanto, un tema inocente. También ha recordado que en su equipo también hay una persona que tiene un pasado comunista y que no por ello se ha levantado revuelo, lanzando esta pregunta de forma irónica: "¿Eso no llama la atención?". Y ha acusado a quienes le piden que les cese de querer "volver a instalar la censura" e insiste en que solo expulsará de su Gobierno a quienes no tomen las decisiones correctas en su cargo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al presidente aragonés "por no admitir que la izquierda diga a quién tienen que nombrar". Abascal, incluso, ha llegado a equiparar los mensajes de alabanza al dictador genocida Francisco Franco con la inclusión de políticos comunistas o republicanos en el Gobierno de Sánchez.

Críticas al presidente Azcón

Desde que este fin de semana se conocieran los mensajes franquistas de Esmeralda Pastor y Jorge Valero, los partidos a la izquierda del PP han exigido a Azcón que les haga dimitir. El presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, en un acto del sábado en Málaga, llegó a decir que si no hay ceses es porque "Azcón necesita a Vox".

El Ejecutivo ya tiene abierto un proceso para promover una sanción económica contra los dos dirigentes de la extrema derecha. Se apoya en el artículo 63 de la Ley de Memoria Democráticaque contempla multas desde 200 euros hasta los 150.000 euros.

Y, este lunes, el diputado de Sumar, Íñigo Errejón, también ha sido preguntado sobre este tema en Al Rojo Vivo. Errejón ha señalado que a nadie le puede sorprender que el Partido Popular no tenga posibilidad de conseguir negociar con nadie si se ha dejado llevar por Vox. "El PP se extraña de no tener con quién poder gobernar España si encubre a la extrema derecha", ha zanjado.