Jennifer Hermoso recurre la sentencia, pide aumentar las penas y acusa a Rubiales de querer humillarla

La defensa de Jennifer Hermoso recurre la sentencia que condenó a 10.800 euros de multa a Luis Rubiales por agresión sexual y pide que se eleve esa pena a un año de cárcel, y que se condene a un año y medio de cárcel a los cuatro acusados por el delito de coacciones.

El escrito, al que ha tenido acceso laSexta, reclama que se dicte "una nueva sentencia con motivación racional sobre las pruebas omitidas" por el juez José Manuel Fernández Prieto y que la indemnización para Hermoso se incremente de 3.000 a 50.000 euros.

Hermoso acusa a Rubiales de querer humillarla

La defensa de la futbolista insiste en la existencia de coacciones y asegura que Rubiales ejerció "presión ambiental, laboral y mediática para forzarla a decir algo que no sentía y que tampoco ocurrió, es decir, que existió consentimiento para el beso".

De esta manera, insiste en que estos hechos encajan en "la violencia psicológica" ya que esto alteró la forma de vida de la jugadora quien, dice, "se vio perseguida por los miembros de la RFEF y por la prensa (no por el mérito deportivo, sino por el beso no consentido) teniendo incluso que irse de Madrid (lugar de domicilio familiar) para quitarse la presión".

Además, Hermoso considera que la petición de Rubiales de realizar una declaración o un vídeo conjunto para decir que el beso fue consentido, tenía el objetivo de "humillar a la víctima minimizando su sentimiento, humillándola, faltando a la verdad, haciéndola responsable de la situación creada, victimizándola, obligándola a decir cosas que no pensaba".

"Flagrante error jurídico" en la valoración de la agresión sexual

En el escrito, la defensa de la futbolista asegura que la sentencia valora "erróneamente" y "de una manera ilógica" el resultado jurídico de un "hecho probado relevante y reconocido como tal en el propio cuerpo de la resolución, como es que

para ejecutar la agresión sexual, el Presidente de la RFEF (Sr. Rubiales), sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos".

Así, insiste que "este fragante error jurídico" permite al magistrado "encuadrar la agresión sexual en las de menor intensidad" y calificarlo como un "beso robado sin violencia".

La futbolista, además, insiste en que el presidente de la RFEF sí prevaleció de su situación de superioridad. En la sentencia el magistrado aseguró que Rubiales, "aun siendo presidente de la RFEF, no se prevalece de su condición, ni de una relación de superioridad con respecto a la víctima, para su comisión".

La defensa de Hermoso considera que "esta manifestación está huérfana de cualquier razonamiento que permita verbalizar porque llega esta conclusión sin que podemos entenderla". Así, pide la revisión de la sentencia.

La Fiscalía pide anular el juicio por considerar que el juez no fue imparcial

Este jueves la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la nulidad del juicio contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso en la final del Mundial argumentando que el juez José Manuel Fernández-Prieto no fue imparcial. Así, el Ministerio Público pide que se repita con "un magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".

En un recurso de apelación contra la sentencia de mínimos que condenó al expresidente de la Federación Española de Fútbol a pagar una multa por el delito de agresión sexual pero le absolvió del de coacciones, la Fiscalía pide a la Sala de lo Penal que la anule y le imponga un año de prisión por agresión sexual y otro año y medio por coacciones, al igual que al resto de acusados: el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol masculino Albert Luque y el que ex responsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.