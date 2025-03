La Fiscalía pide anular el juicio a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso y cuestiona la imparcialidad del juez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la nulidad del juicio contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso en la final del Mundial argumentando que el juez José Manuel Fernández-Prieto no fue imparcial. Así, el Ministerio Público pide que se repita con "un magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".

En un recurso de apelación contra la sentencia de mínimos que condenó al expresidente de la Federación Española de Fútbol a pagar una multa por el delito de agresión sexual pero le absolvió del de coacciones, la Fiscalía pide a la Sala de lo Penal que la anule y le imponga un año de prisión por agresión sexual y otro año y medio por coacciones, al igual que al resto de acusados: el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol masculino Albert Luque y el que ex responsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.

La fiscal Marta Durántez ha presentado este jueves dicho recurso de apelación esgrimiendo, entre otros argumentos, una "infracción de normas y garantías procesales que genera indefensión". En este sentido, pide que el juicio se celebre de nuevo y se admita la prueba interesada por la Fiscalía "indebidamente denegada" y que se le permita "realizar las preguntas que fueron indebidamente inadmitidas de forma reiterada durante la vista".

También aduce una "incongruencia de la sentencia" y pide que se declare nula "por indefensión y arbitrariedad" y que se dicte una nueva "en que se aprecien los hechos sometidos a enjuiciamiento, considerando todos los medios de prueba admitidos y practicados".

La fiscal alega asimismo una "infracción de garantías constitucionales y convencionales", en concreto una "lesión del derecho al juez imparcial". Así, interesa "la nulidad del juicio con la consiguiente retroacción de las actuaciones para que deba celebrarse de nuevo por otro magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".

Peticiones de pena

La fiscal también considera que hay una "aplicación indebida" del artículo 178.1 del Código Penal -agresión sexual- y pide que se revoque la sentencia y se imponga a Rubiales la pena de un año de prisión, así como la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima en un radio de 200 metros durante cuatro años.

De igual modo, pide que se declare la indebida inaplicación del tipo penal del artículo 172.1 -coacciones-, se revoque la sentencia y se imponga a cada uno de los acusados la pena de un año y seis meses de prisión, así como la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con el ámbito deportivo durante la condena y la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante tres años y seis meses

También solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Hermoso con 50.000 euros. En este sentido, ve "insuficiente" la cantidad fijada por el juez en concepto de responsabilidad civil "teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso".