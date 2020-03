La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado positivo en las pruebas del Covid-19, según ha desvelado la propia Isabel Díaz Ayuso en un vídeo publicado en Twitter.

"Esta semana me hice las pruebas del coronavirus, dieron negativas y he seguido trabajando con total normalidad durante estos días, pero he empezado con los síntomas de la alergia. Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo, y por eso me realicé las pruebas para cuidar a mi entorno laboral", asegura la popular.

"Di positivo, pero me encuentro con total normalidad y en el 80% de los casos, los que pasemos por el Covid-19, que vamos a ser la mayoría, nos vamos a encontrar relativamente bien. Hay que cuidar a las personas vulnerables, aquellas con patologías previas y a los mayores", ha recordado.

La presidenta ha señalado que pese a las circunstancias seguirá al frente del operativo en la Comunidad de Madrid: "Voy a seguir trabajando como siempre, aislada pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, y como ir mejorando poco a poco los servicios".

Así, Díaz Ayuso trabajará desde casa durante estos días, por lo que se le han instalado "todos los elementos técnicos e informáticos necesarios para estar completamente conectada", han asegurado desde la Comunidad de Madrid.

Con esta tecnología podrá mantener videoconferencias con los miembros del Consejo de Gobierno, reuniones que seguirá presidiendo. También tendrá contacto diario con el centro de control instalado en la Puerta del Sol en el que se procesan los datos, evolución e información de la situación.

Desde el Gobierno regional informan que la decisión de teletrabajar ya había sido tomada este mismo lunes antes de saber los resultados del análisis.

