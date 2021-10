Las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, han tenido repercusión en el mundo de la política. Este sábado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó la "desvergüenza" de lo que llama "estado profundo".

"Fijaros que no ha dicho que con corruptos no se puede gobernar, no ha dicho con anticonstitucionalistas no se puede gobernar, no ha dicho con la extrema derecha no se puede gobernar, con los que están en contra de los derechos humanos no se puede gobernar, con antidemócratas no se puede gobernar", cuestiona.

Montero ha invitado a Sánchez Galán a "leer la Constitución". "Para que entienda que la riqueza de nuestro país está en manos del interés general y que, por tanto, la energía y los suministros básicos son un derecho antes que una herramienta con la que hacer negocio", añade Montero.