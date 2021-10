El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dedicado unas duras palabras al Ejecutivo, al que le atribuye "la mayor responsabilidad" del "ambiente de confrontación actual", el cual no cree que sea "bueno para España y para la recuperación".

Para Sánchez Galán, "con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar", refiriéndose a los miembros del Gobierno de Unidas Podemos. "Lo que no puede ser es que el Gobierno tenga a la oposición dentro del propio Gobierno", asegura el presidente de Iberdrola, en declaraciones recogidas por el diario El País.

Sánchez Galán da su fórmula a Sánchez y a Casado para resolver los problemas: "Cuando los directivos de las empresas nos tropezamos con un problema no le preguntamos a la competencia, yo por ejemplo a Enel. No, nos ponemos a solucionarlo y no nos levantamos hasta encarrilarlo".