La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mandado este miércoles su apoyo a Juana Rivas ante el reingreso en prisión de la madre de Maracena (Granada), después de que la Fiscalía recurriera su puesta en libertad.

"No solamente va a ser un escándalo para las mujeres, sino que va a ser una muy mala noticia para la democracia", ha deplorado Montero en una intervención antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

La titular de Igualdad ha señalado que, con la vuelta de Rivas a prisión, "estaremos mandando el mensaje a muchas mujeres que se están protegiendo a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista que puede salirles muy caro".

Montero ha querido trasladar un mensaje por parte del Gobierno y su departamento a todas las víctimas de la violencia machista: "Que sepan que no están solas. Que sepa Juana que no está sola y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que las leyes aseguren que los derechos no van a ser vulnerados".

Ordenada a volver al CIS

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía y ha decretado la vuelta al Centro de Inserción Social (CIS) de Juana Rivas, condenada en firme a dos años y medio de prisión por permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos menores.

Según ha informado su letrado, Carlos Aránguez, una llamada telefónica ha comunicado la decisión del reingreso en el CIS de Rivas, que "cumplirá rigurosamente" dicha orden después de salir de este mismo establecimiento penitenciario el pasado 15 de junio. Ha adelantado además que utilizará las vías legales posibles para "corregir" la situación.

Rivas ingresó en el CIS el 11 de junio cuando se le agotaba el plazo concedido por el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada para la ejecución de la sentencia, aunque lo abandonó el día 15 para cumplir la condena en su casa con control telemático.

Su letrado ha recalcado que el auto mantiene aunque restringe ese tercer grado, que limitará además sus salidas del CIS a dos fines de semana al mes.