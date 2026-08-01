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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Va recuperando la normalidad

"Esto ha cambiado mucho": así han sido las últimas 24 horas en Ceuta tras la crisis migratoria

Los detalles La gran mayoría de los 50.000 migrantes han vuelto a su país de origen tras llegar a la ciudad a nado. "No puedo más. Vamos a salir", dice una de estas personas.

Un ciudadano de Ceuta
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Siguen pasando las horas en Ceuta. Siguen pasando los días en la crisis migratoria en la ciudad autónoma de España. En un lugar que vio cómo, en apenas instantes, unos 50.000 migrantes llegados de Marruecos llegaban a sus calles. A las 00:00 del tercer día, a pesar de las palabras de Pedro Sánchez y de la decisión de devolverles a todos a su país de origen, aún sigue llegando gente por la playa.

"He venido en busca de mi sobrino. No tiene papeles, pero tiene el libro de familia nacido en España. No quiero que salga para fuera, quiero que le ayuden. Que al menos le metan en un centro", dice una mujer.

Porque sigue llegando gente a nado. Porque, eso sí, hay otros que ya han decidido volver a Marruecos. "No puedo más. Vamos a salir", cuentan, mientras apuntan a que "España está echando a gente".

Mientras, los ceutíes sí aprecian "bastante mejoría" en la zona. "Esto ha cambiado mucho", expresan sobre la cada vez menor presencia de migrantes en sus calles.

Sin embargo, temen las repercusiones económicas que todo esto pueda dejar: "Mi padre tiene un negocio, una tienda. Su mayor fuente de ingresos al año es la feria... y eso no va a ser posible".

Los que aún quedan, están en los alrededores de un centro de inmigrantes que está saturado: "No tengo comida, no tengo trabajo y no tengo familiares".

A las doce del mediodía, aún queda gente que busca impedir su expulsión de España y su devolución a sus países de origen.

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