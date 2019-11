Inés Arrimadas ha asegurado en una entrevista en Cope que Ciudadanos ha "tenido algún contacto con el Gobierno" en relación a las negociaciones que ha impulsado el PSOE para recabar los apoyos necesarios de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Si bien, ha señalado que "la prioridad" del Ejecutivo "se ha visto claramente" porque "han empezado a negociar con Esquerra Republicana". "A nosotros nos dejarán para el final", ha destacado en este sentido.

"Sánchez no me ha llamado en la vida, ni con el golpe de Estado en Cataluña"

En cuanto al papel de Pedro Sánchez en las negociaciones, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones no le "ha llamado" en su "vida, ni cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña", sino que la llamada que ha recibido ha sido del Gobierno.

Y en relación con las negociaciones, la portavoz de la formación naranja ha criticado en esta entrevista que Unidas Podemos continúe sus negociaciones con el PSOE, a pesar de la sentencia de los ERE, que ha condenado a 19 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía.

"Me sorprende la superioridad moral de la supuesta izquierda. No se puede tolerar la corrupción si no es la tuya, pero si es la tuya, la dejamos pasar. A Iglesias no le molesta la corrupción del PSOE porque le va a hacer vicepresidente", ha señalado.

"Quiero dejar claro que estoy aquí y daré un paso al frente"

Inés Arrimadas también se ha pronunciado sobre la celebración de primarias en Ciudadanos y, en este sentido, ha querido mostrar prudencia. "Aún no se ha abierto el plazo y es un proceso largo, pero quiero dejar claro que estoy aquí y daré un paso al frente porque creo en el proyecto".

"Nuestro proyecto es más necesario que nunca y vamos a levantar el vuelo, salga quien salga ganador, porque tiene futuro. Voy a dejarme la piel", ha sentenciado.