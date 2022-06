Polémica en el Congreso por las críticas de Cuca Gamarra contra el Gobierno de España que han provocado la indignación y las risas en gran parte de la bancada progresista. Todo ha ocurrido este mismo miércoles, cuando la portavoz parlamentaria del Partido Popular lamentaba que Sánchez no hubiera reaccionado aún a "su debacle" en Andalucía tras la mayoría absoluta de Moreno Bonilla: "Mientras usted suma derrotas, los españoles multiplican sus problemas".

"El Gobierno por fin reconoce que la inflación no bajará en mucho tiempo, y los ciudadanos tienen derecho a saber si su presidente hace autocrítica. ¿Qué más tiene que pasar para que usted rectifique?", le ha preguntado Gamarra a Sánchez, enumerando los devastadores efectos que la inflación está provocando en los bolsillos de la población mundial y, por supuesto, también en los de la población española. Duras críticas a las que ha respondido el líder del Ejecutivo, que ha empezado citando a José Saramago.

"El genial Saramago dijo algo que me parece muy conveniente recordar hoy: que las derrotas tienen algo positivo, y es que nunca son definitivas, y que las victorias tienen algo negativo, y es que jamás son definitivas", ha esgrimido Sánchez, que ha señalado al PP que "esto conviene recordarlo en los malos y los buenos momentos". En esta línea, el presidente del Gobierno ha recordado a la portavoz del PP que en su partido sí han reconocido la victoria de Moreno Bonilla, y ha añadido: "Es lo que tiene la democracia, saber dónde sitúa a cada uno las urnas".

En este punto, Sánchez ha afeado al PP sus reproches: "Nosotros reconocemos la legitimidad del Gobierno que salga del Parlamento de Andalucía. Digo lo de la legitimidad porque ustedes no reconocen la de este Gobierno". Por ello, ha continuado el mandatario español, "este Gobierno, desde el principio de la legislatura, va a colaborar de manera leal y constructiva con la Junta de Andalucía", como ha hecho "siempre en beneficio de las andaluzas y los andaluces".

Es a partir de la réplica cuando Gamarra ha manifestado un pensamiento que ha provocado una sonora crítica en gran parte de la cámara: "Los andaluces han sido los portavoces de una inmensa mayoría de españoles. Han dicho alto y claro que hay otra forma de gobernar, en el fondo y la forma. Existe otra política, la del pacto y la del acuerdo, la que no enfrenta y no insulta. La que piensa en los ciudadanos por encima de la ideología. Esa es la política que practica el PP, la política con mayúsculas". Unas palabras que, por supuesto, no han pasado desapercibidas.