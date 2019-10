Los estibadores que se manifiestan en la Plaza de Sant Jaume han abucheado e insultado a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Mientras la llamaban "fascista", Álvarez de Toledo se ha encarado a ellos, algo que algunos han interpretado como un gesto desafiante. Los Mossos han tenido que intervenir para marcar distancia entre los manifestantes y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

A continuación, Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado ante los medios de comunicación, ante los que ha asegurado que se trata de una "huelga golpista, pero inútil". "Es una huelga contra las leyes, contra la Justicia, contra los tribunales, contra los derechos de millones de catalanes y contra la democracia", ha manifestado.

Asimismo, ha insistido en que se trata de una huelga "inútil porque la democracia no hace huelga, la democracia no va a parar, ni claudicar". "Hoy estamos de pie firmes en esta plaza. Muchos millones de catalanes se han tenido que quedar en casa, no han podido ir a sus trabajos, ni llevar a sus niños al colegio. Sin embargo, mañana sí lo harán y podrán volver a la normalidad", ha afirmado.

"Todos estos marchosos antidemócratas tendrán que volverse a sus casas y los constitucionalistas volveremos a salir a la calle y volveremos a ocuparnos de las cosas cotidianas con normalidad", ha indicado, pidiendo, además a los que "participan en esta huelga golpista" que "pierdan toda esperanza de conseguir sus objetivos", mientras que a los "demócratas catalanes" les ha pedido "que sí tengan esperanza".

En esta línea, la portavoz del PP en el Congreso ha criticado que la "gran anomalía catalana es que las autoridades políticas sean las que estén jaleando la violencia, cortando autopistas". "Tenemos que quitar al señor Sánchez porque él no va a quitar al señor Torra", ha defendido.