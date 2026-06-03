Incendio en Nambroca (Toledo): obliga a desalojar a vecinos de Las Nieves y activar a la UME

Los detalles Las llamas se originaron en los terrenos de la Academia de Infantería y han movilizado un amplio dispositivo de emergencia, con medios terrestres y aéreos, ante el riesgo de que el fuego afecte a zonas habitadas.

El incendio forestal en la Academia de Infantería de Toledo ha alcanzado el nivel 2 de emergencia, lo que ha llevado a evacuar preventivamente parte de la urbanización Las Nieves en Nambroca. Detectado a las 13:32 horas, el fuego representa un riesgo significativo para la población y bienes no forestales. El Ayuntamiento de Nambroca ha solicitado a los residentes de la zona afectada evacuar con calma, siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se han desplegado recursos regionales, incluyendo helicópteros y efectivos del dispositivo INFOCAM, para controlar el incendio. Las autoridades piden a la población mantenerse alejada del área afectada.

Unas maniobras militares realizadas este miércoles en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo provocaron un incendio forestal que obligó a evacuar de forma preventiva a varios vecinos de la urbanización Las Nieves, en Nambroca, y ha llevado a las autoridades a declarar la Situación Operativa Nivel 2 por la afección del humo a zonas habitadas.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego fue detectado a las 13:32 horas y movilizó un amplio dispositivo de emergencia integrado por la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos del parque de Toledo y efectivos del Plan INFOCAM, dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

La UME solicitó el apoyo de los recursos autonómicos, tras lo que se desplegaron seis helicópteros, cinco medios terrestres y 35 efectivos entre bomberos forestales y agentes medioambientales para tratar de contener el avance de las llamas.

El Ayuntamiento de Nambroca informó a través de sus canales oficiales de la evacuación preventiva de las viviendas situadas "desde la calle Palmeras en dirección al incendio". El Consistorio pidió a los vecinos que abandonaran la zona con calma y siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Las autoridades también han solicitado a la población que evite acercarse al área afectada para no entorpecer las labores de extinción y facilitar el acceso de los vehículos de emergencia.

Mientras continúa el operativo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el Gobierno regional puso todos sus recursos a disposición desde el primer momento para colaborar en la extinción del incendio.

Asimismo, ha señalado que los equipos continúan pendientes de la evolución del incendio y ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución y evite acercarse a la zona afectada.

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