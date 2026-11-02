Iñaki López defiende que "no nos podemos permitir" el cierre del AVE Madrid-Barcelona: "Prepárense para un lustro de retrasos"

El presentador de Más Vale Tarde asegura que este corte de la Alta Velocidad "supondría el colapso de las comunicaciones y un enorme coste social y económico" para la Comunidad de Madrid y Cataluña.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado cortar la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona para acelerar su modernización, lo que podría reducir el tiempo de las obras a dos años, en lugar de cinco. Sin embargo, Iñaki López advierte que esta medida colapsaría las comunicaciones y tendría un alto coste social y económico para Madrid y Cataluña. López señala que, a diferencia de Alemania, el sistema ferroviario español es radial, lo que impide desviar el tráfico. Además, destaca que la línea transporta una media de 40.000 pasajeros diarios, sin alternativas suficientes para cubrir esa demanda.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado durante los últimos días que se está valorando la opción de cortar la línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona para agilizar las tareas de modernización. De hecho, el ministro ha asegurado que, de esta forma, se podrían llevar a cabo esas tareas en dos años, mientras que podría durar hasta cinco en caso de hacerse mientras se mantiene el tráfico.

Al respecto, Iñaki López asegura que este corte de la Alta Velocidad "supondría el colapso de las comunicaciones y un enorme coste social y económico" para la Comunidad de Madrid y Cataluña.

"Puente pone el ejemplo de Alemania, pero olvida que el sistema ferroviario español es radial y todas las líneas pasan por Madrid", explica el presentador de Más Vale Tarde. "Si cierras el AVE Madrid-Barcelona no puedes desviar el tráfico por otra vía como sí hacen en Alemania", añade.

Asimismo, Iñaki López expone que "la línea de AVE entre las dos ciudades más grandes de España junta además, una media de 40.000 pasajeros diarios2, por lo que "no existe alternativa para cubrir tantas plazas en avión, tren o autobús".

"No nos podemos permitir parar la línea Madrid-Barcelona. Prepárense para un lustro de retrasos, como mínimo", concluye Iñaki López en el arranque de Más Vale Tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.