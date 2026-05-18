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Miguel Polo defiende la labor de la CHJ el día de la DANA y carga contra el Govern de Mazón: habla de "caos" en el CECOPI y de "parsimonia" ante la emergencia

¿Qué ha dicho? El presidente de la CHJ ha asegurado que la Confederación "no cometió ni un solo fallo" y ha recordado que está demostrado que el CECOPI no utilizó su información durante la gestión de la emergencia.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel PoloEl presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel PoloAgencia EFE
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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha comparecido ante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA y ha aseverado que el CECOPI fue un "caos", defendiendo además la actuación de una CHJ que "hizo su trabajo" ante la falta de toma de decisiones del Govern de Carlos Mazón.

"Nuestra asistencia telemática en el CECOPI vimos que eso era un caos y quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba", ha señalado. Porque a la reunión "tensa" a la que asistió explica que él hizo "lo que tenía que hacer": "Tenían que hacer otros su trabajo. La Confederación hizo su trabajo. No soy Supermán".

De hecho, Polo ha recordado que a las 17:00 horas ya se disponía de información para tomar una decisión, pero ha detallado que a esa hora "como punto extremo porque si uno hubiera hecho una planificación por la mañana podría haber tomado decisiones antes". "La primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar, a lo que yo digo que envíe un mensaje a la población y eso tiene lugar aproximadamente a las 17:00", ha añadido.

Respecto al CECOPI, el presidente de la CHJ ha recalcado que el problema no fue "el formato", sino a las horas a las que se convocó: "Es llamativa la parsimonia con la que se convoca una reunión para atender una situación de emergencia que había empezado a ocurrir a la una de la mañana".

"A la vista de lo ocurrido está claro que no hubo planificación, aquello era un caos y quien tenía que tomar decisiones no las tomaba", ha dicho en la Cámara Baja en la que ha defendido que la CHJ no tenía competencia suficiente como para dar un aviso que ha considerado llegó muy tarde.

Por otro lado, también ha comentado que "las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas lo que hay que hacer es avisarlas porque pueden tomar medidas de autoprotección". "Es avisar a la población lo que salva a la población", ha indicado.

Respecto al supuesto apagón informativo, Polo ha respondido que "el apagón estaba en la cabeza de algunas personas" en referencia a aquellos que todavía defienden esta teoría: "La información estaba disponible, se transmitió, se podía consultar en tiempo real y la Confederación mandaba los avisos de lluvia que eran los más importantes y de caudal también".

El presidente de la CHJ ha apuntado que "Forata no debería haber monopolizado el CECOPI", pero que en ningún caso fue la Confederación quien lo hizo: "Lo sorprendente es que en el CECOPI tuviéramos que explicar nosotros por qué se declaraba el escenario, que qué significa o qué consecuencias tenía cuando todo eso está recogido en un resumen de dos páginas".

Por último, la comparecencia se ha vuelto tensa con la intervención del representante del Partido Popular, César Sánchez, quien le ha dicho en reiteradas ocasiones que debería aclarar las afirmaciones que ha ido realizando. "Sería bueno que se aclararan ustedes cuando vayan a asumir competencias y responsabilidades que exigen estar al frente y no estar de comidas interminables y de premios cuando tienen una presa que se está desbordando", le ha respondido para finalizar la sesión.

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