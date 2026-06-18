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El PP no aclara el dato

La imprecisión de Feijóo en El Hormiguero: afirma que hay medio millón de migrantes cobrando el Ingreso Mínimo Vital

El líder del Partido Popular señalaba durante su entrevista en el programa de Pablo Motos que "más de 500.000 personas inmigrantes están cobrando el IMV sin haber trabajo una hora el último año".

El líder del Partido Popular señalaba durante su entrevista en el programa de Pablo Motos que "más de 500.000 personas inmigrantes están cobrando el IMV sin haber trabajo una hora el último año".

Alberto Núñez Feijóo fue invitado este miércoles a El Hormiguero donde habló de numerosos temas de actualidad, entre ellos, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En sus intervenciones, como indica Iñaki López, el líder popular cayó en varias imprecisiones "bastante importantes".

El presentador de Más Vale Tarde señala que "utilizó datos que no corresponde con la verdad y que hay que poner en contexto". López cuenta que Feijóo, por ejemplo, hizo una división entre los españoles y los migrantes que perciben el Ingreso Mínimo Vital.

Conchi Gil cuenta que el líder popular aseguraba en El Hormiguero que "más de 500.000 personas inmigrantes están cobrando el IMV sin haber trabajo una hora el último año". Gil indica que es un dato que no aparece en la información oficial. "A fecha de mayo de 2026, cifran que 862.959 personas cobran el Ingreso Mínimo Vital", expone la periodista. "Del total, solo 150.679 son migrantes", añade.

"Por eso no entendemos ese dato que aportó Feijóo", expone Gil. La periodista indica que han hablado con el Partido Popular, que no han aclarado la duda. "La única explicación que hemos encontrado es que haya multiplicado por tres la cifra oficial del ministerio, dando a entender que todos los miembros de una familia cobran el IMV", concluye Conchi, "cuando esta ayuda se da a una persona concreta, no a todos los miembros de una familia".

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