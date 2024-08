Con el doble acuerdo ya cerrado, Salvador Illa encara la próxima semana para ser investido presidente en un proceso que arranca el próximo martes con la ronda de reuniones convocada por Josep Rull. Eso sí, el líder del PSC tiene tras de sí las advertencias de sus socios que alcanzan incluso el nivel nacional.

El presidente del Parlament se reunirá con Illa a las 9:30 horas, iniciando así una semana clave que podría acabar con el líder del PSC afrontando un debate de investidura esta misma semana.

Eso sí, lo hace entre advertencias de sus socios que alcanzan el nivel nacional. El dirigente de Compromís, Joan Baldoví, advierte en El Español de que le retirarán su apoyo a Sánchez si mejora la financiación solo en Cataluña. Cree que no sería comprensible que se reforme la ley y no se mire a otras comunidades: "Entendemos que se pueden hacer acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y gobiernos autonómicos, pero no se entendería que se tenga que reformar la ley de financiación autonómica y no se empiece por los que peor están".

"No se entendería que se reforme la ley y no se aborde la singularidad valenciana o la murciana, por decir dos comunidades autónomas que están muy, muy, muy infrafinanciadas. Si se reforma para una sola comunidad autónoma y no para las que están peor, con Compromís que no cuenten", añade.

También este domingo Illa ha recibido la advertencia de Jéssica Albiach, que ha asegurado en una entrevista en 'La Vanguardia' que los comunes estarán vigilantes para ver si se cumple. "Creo que tenemos un buen acuerdo y ahora necesitamos ver cuál es el grado de cumplimiento", afirma.

También críticas desde la derecha

Desde el plano de la oposición también llegan mensajes a Salvador Illa y Pedro Sánchez. Principalmente, críticas desde el Partido Popular que insisten en que el acuerdo de la financiación singular es un movimiento para comprar la investidura del líder del PSC. "Cediendo esos tributos. Esa ruptura de la caja común y de la solidaridad e igualdad que debe regir", ha asegurado ante los medios este domingo Noelia Nuñez, diputada del PP.

Incluso ha incluido un llamamiento a los socialistas críticos con el acuerdo: "Necesitamos que pasen a la acción y necesitamos que se enfrenten y que alcen la voz".

Muy crítico también ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista para 'ABC': "Rompe la solidaridad y rompe la igualdad". Además, acusa a Sánchez de ser incapaz de consultar a la militancia del PSOE sobre el pacto con Esquerra.

Unas críticas que desde el PSOE creen que los 'populares' no deberían "darles lecciones". "No aceptaremos ninguna lección al Partido Popular en materia de financiación autonómica, ninguna", indica Esther Peña.

Todo en la semana que podría acabar con investidura, pero también la vuelta a España de Carles Puigdemont y una posible detención que los soberanistas de Ómnium Cultural califican de "rebelión del poder judicial" en el caso de que ocurra.