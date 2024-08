Salvador Illa ya ha hecho los deberes. Con los acuerdos cerrados y ratificados por todas las ejecutivas con ERC y los Comuns, el líder del PSC ya ha comunicado su intención de ser president. Ahora queda a la espera de que Josep Rull fije el pleno para la investidura y que todos los diputados de Esquerra y los comunes den el sí, una situación con una pequeña posibilidad de que no sea así.

El líder del PSC ha trabajado y cerrado esta semana los acuerdos para poder ser investido president. El miércoles, aunque lo escenificaran este sábado, Illa y Jéssica Albiach, líder de Comuns, cerraron el acuerdo entre ambas formaciones como primer paso.

Sin embargo, quedaba el escollo más grande que se ha encontrado Salvador Illa en su camino a la presidencia de Cataluña: el sí de ERC. No sin polémica, con ataques de la derecha y abriendo un debate interno dentro del PSOE, lograron cerrar un acuerdo con la formación independentista con una financiación singular para Cataluña que no ha dejado perplejo a nadie pese a que el líder del PSC ha reiterado que no va "contra nadie".

A punto estuvo de caerse ese acuerdo, ya que dependía de la aprobación de las bases de ERC este viernes. Y por la mínima, un 53,5%, los militantes de Esquerra dieron validez al acuerdo de su partido con el PSC para investir a Illa presidente.

Con el sí definitivo de ERC, a Illa solo le quedaban dos pasos cumplidos este sábado. Primero, ratificar el acuerdo con la ejecutiva de su partido, que salió adelante sin problemas, y después comunicar al presidente del Parlament, Josep Rull (Junts) que tenía los apoyos necesarios para gobernar. Y con esos dos pasos completados, Illa ya ha hecho los deberes y deja la pelota en el tejado de otros a la espera de ser investido president.

Rull prevé iniciar este lunes la ronda de contactos para la investidura

Con la comunicación formal de Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, prevé iniciar este lunes la ronda de contactos para la investidura del socialista. Fuentes de la presidencia del Parlament han informado de que en las próximas horas Rull contactará con los grupos parlamentarios para cerrar la preceptiva ronda de contactos, con la intención de que esta sea presencial y comience este mismo lunes, 5 de agosto.

El primer encuentro sería con el propio Illa y a este le seguirían reuniones con representantes de ERC y de los comunes, dado que son estos dos grupos los que han acordado votar a favor de la investidura del candidato socialista.

La investidura, con una pequeña posibilidad de que no salga adelante

Sin embargo, Salvador Illa va con lo justo para ser president. La suma de diputados entre las tres formaciones (PSC 40, ERC 20 y Comuns 6) da el resultado justo, 68, para que salga la mayoría absoluta. Es decir, un solo no de alguno de esos diputados podría acabar con la investidura del socialista.

Y las miradas se han fijado en una de las diputadas de ERC, Mar Besses, que pertenece a la organización juvenil de Esquerra, Jovent Republicà. Pese a que no se ha manifestado sobre el voto que emitirá, la organización avisó con que su diputada en el Parlament podría votar "no" a pesar de que las bases del partido voten "sí".

La organización convocará un consejo nacional extraordinario para decidir el sentido del voto de su diputada en una fecha que no se ha dado a conocer.

Y, de hecho, Marta Rovira ya confesaba que a quien estaba costando convencerles para que apoyasen ese acuerdo era precisamente a las juventudes republicanas. "Sé que la digestión del preacuerdo y la valoración política de esta oportunidad esta costando entre la juventud republicana", admitía.

Una remota posibilidad que hace encarar intranquilo a Salvador Illa la semana en la presumiblemente asumirá el cargo como president de la Generalitat.