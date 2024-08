Salvador Illa está muy cerca de convertirse en president. Con los acuerdos cerrados con ERC y Comuns, solo un pleno de investidura y una votación le alejan todavía del cargo. Eso sí, pocas certezas hay todavía sobre cómo será su posible Govern, entre las que se incluye una duda sobre la presencia o no de los Comuns.

Una duda que no ha despejado Jéssica Albiach. En una entrevista para 'La Vanguardia', la líder de los comunes no ha querido adelantar una posible presencia de su formación en el Govern: "Hemos negociado un pacto de investidura y de momento estamos aquí. No quiero avanzar escenarios, espero que sea una legislatura larga".

El único aspecto que ha revelado es que, en las conversaciones que ha mantenido con Illa y el PSC, no se ha hablado sobre la opción que pueda ser vicepresidenta como sí lo es a nivel nacional Yolanda Díaz: "Es una cuestión que de momento no hemos explorado".

Eso sí, Albiach ha destacado que revisarán los cumplimientos de los acuerdos alcanzados, indicando que en caso contrario la legislatura "se le puede hacer muy larga" al PSC: "Partimos de un principio de prudencia y discreción. Si no se cumple el acuerdo, el que tiene un problema es el PSC. Tienen 42 escaños, la legislatura se le puede hacer muy larga".

Por último, la líder de Comuns también ha defendido el acuerdo entre PSC y ERC que supondrá una financiación singular para Cataluña: "El actual modelo de financiación funciona como si en Cataluña fuésemos seis millones de personas, cuando somos 8 millones. Nos lleva a unos niveles de infrafinanciación de la sanidad, educación, de los cuidados... Que Cataluña tenga lo que le que le corresponde, lo que es justo, no ha de preocupar a nadie".

"Nosotros hablamos de una financiación singular porque Cataluña tiene unas competencias singulares. Si tenemos un autogobierno singular, hemos de tener una financiación singular", ha concluido.