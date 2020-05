Rifirrafe entre Vox y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Por segunda semana consecutiva, la misma diputada de Vox, María Ruiz, ha interpelado al vicepresidente Pablo Iglesias y ambos se han acusado de pertener a partidos "antidemocráticos".

La diputada de Vox ha ido más allá y ha acusado a Iglesias de "no querer acabar con el dolor" y de "tener un don para la violencia callejera". "Usted no es un demócrata, señor Iglesias. Usted no quiere acabar con el dolor porque lo necesita para enfrentarnos unos con otros", le ha dicho Ruiz en su intervención, en la que acusaba a Iglesias de "perder los estribos" la última vez que le interpeló.

"Gobernar le viene grande", le ha dicho la diputada de Vox a Iglesias.

"Tienen un don para la arenga violenta, gobernar le viene grande", ha añadido la diputada, insistiendo en que Vox "no representa el odio, sino el amor a nuestra patria".

Por su parte, el líder de Unidas Podemos ha acusado a la formación de Abascal de "defender los intereses de los buitres y de los millonarios que evaden impuestos". "Nos ha acusado usted de distribuir morfina para asesinar a los ancianos en las residencias", ha señalado Iglesias en su intervención, criticando que los diputados de Vox "han votado en contra de los ERTE, en contra de todas las ayudas sociales".

"Ustedes son un partido antidemócrata, llaman 'paguita' al Ingreso Mínimo Vital después de que su presidente estuviera cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre para montar chiringuitos contra la democracia española", ha señalado Iglesias, visiblemente indignado con las palabras de la diputada.

Además, ha insistido en que "no son un partido español. Son un partido que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero".