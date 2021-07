El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el decreto que elimina las mascarillas obligatorias en exteriores, una medida que está vigente desde el pasado 26 de junio en nuestro país, aunque aún no exenta de polémica.

De hecho, hay numerosos mandatarios autonómicos que abogan por dar marcha atrás ante esta quinta ola. Es el caso del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que ha llegado a aseverar que "somos idiotas" por no implementar medidas efectivas para evitar más contagios.

"¿Qué nos ha pasado en 16 meses cada vez que se acercaba un periodo vacacional? Es que la gente a veces nos mira y nos dice 'es que ustedes son idiotas'. Sí", ha reiterado.

En este sentido, ha aseverado que "no hay otra explicación a esto, si ya lo sabemos, si nos han pasado cinco veces las mismas cosas". "¿Qué les voy a decir? Que somos idiotas", ha insistido.

"Nos hemos equivocado y hacemos autocrítica", ha asegurado Igea, quien ha considerado que también deberían hacer lo mismo otros gobiernos autonómicos o el ejecutivo central. "No puedo negar la realidad, no hemos estado bien, lo que no sé es si somos los únicos que no hemos estado bien", ha concluido.