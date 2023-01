El ministro de Cultura y presidente del PSOE en Cataluña, Miquel Iceta, ha analizado esta mañana en una entrevista en Onda Cero las protestas vividas ayer en Cataluña con motivo de la cumbre hispano-francesa que se celebró en Barcelona y con las que se quería escenificar que el procés sigue vivo.

Según Iceta lo único que han escenificado es que "el independentismo pierde fuerza". "Están más débiles que nunca y más enfrentados que nunca", ha señalado en relación con los insultos y pitos dirigidos al líder de ERC, Oriol Junqueras, y también al president Pere Aragonès. La manifestación de ayer fue la prueba de que "si lo que querían era dar un golpe de fuerza, se equivocaron y, más bien se tiraron un tiro en el pie", ha añadido.

Para el ministro, el independentismo no ha desaparecido pero sí han abandonado las vías unilaterales de independencia "por inútiles y perjudiciales para el propio movimiento independentista". Sobre el desarrollo de la mesa de diálogo en el el gobierno catalán y el central, y su futuro, el socialista defiende que no se ha terminado "porque no se ha terminado el diálogo", pero no se reúne porque "no hay acuerdos significativos que llevar a la mesa".

Además, Iceta ha insistido en que la mesa de diálogo no servirá para "llegar a un acuerdo sobre una cosa en la que no hay acuerdo, que es el referéndum", como quieren los independentistas. El socialista asegura que "un referéndum de autodeterminación, como quieren los independentistas, nunca se va a celebrar".

También se ha pronunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha asegurado que la "división" en el seno del independentismo mostrada ayer durante las protestas contra la cumbre hispanofrancesa de Barcelona "evidencia" el fin del procés.

Preguntada por si, a juzgar por la imagen que mostró ayer el independentismo en esas protestas contra la cumbre, el proceso independentista se ha acabado, la ministra ha asegurado a Catalunya Ràdio: "No es que lo digamos nosotros, los miembros del Gobierno o el presidente. Es lo que lo dicen los líderes independentistas". "La imagen que se proyectó ayer es de una división indiscutible del independentismo", ha dicho la ministra.