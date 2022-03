Según han informado fuentes del Ministerio de Economía a laSexta, el Ejecutivo tiene la intención de llegar a un acuerdo con el sector en la reunión de mañana y apuntan que "no se van a levantar hasta que no haya un acuerdo". El encuentro será con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, único interlocutor válido para el Gobierno, y no con la plataforma que ha convocado los paros y que ha calificado las ayudas al gasóleo de "migajas".