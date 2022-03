"Las grandes empresas viven del margen de los autónomos y de los falsos autónomos que existen en el transporte", comienza Antonio Maestre a explicar la diferencia entre huelga y paro patronal. "Si esto fuera una movilización de los trabajadores, ¿por qué no plantean sus exigencias a las empresas, que son las responsables?", se pregunta en Al Rojo Vivo. Y responde: "porque no es una huelga, es un paro patronal".

Y pone como ejemplo de huelga el caso de los riders. Ellos sí miraban a Glovo, a Deliveroo… a sus empresas contratantes, que eran las responsables de su situación. No reclamaban nada al Gobierno. ¿Cuál es la diferencia? "Hay una patronal (del transporte) que representa a una parte de los empresarios que llegó a un acuerdo con el Gobierno y que ya está firmado" explica Maestre en referencia al Real Decreto. "Y hay otra parte de la patronal que no está de acuerdo, pero no deja de ser patronal. Se es patronal con 10 camiones o con 100. Eres mediana empresa o gran empresa", continúa.

La huelga busca mejoras para sus trabajadores y el paro patronal pide mejoras en los márgenes de los empresarios, diferencia el periodista. Y enumera las reivindicaciones actuales en el paro del transporte. Todas firmadas en el acuerdo con el Gobierno. Entonces, llega la pregunta: "Si todo lo que exiges ya está aprobado, ¿cuáles son tus reivindicaciones?".

Maestre responde también en El Muro de hoy. "No todos los transportistas que están parando son empresarios, pero los que lo están haciendo, condicionados por la patronal, responden a los intereses reaccionarios de un paro empresarial que tiene como último objetivo acabar con el gobierno de España”, escribe. Aquí puedes leerlo.