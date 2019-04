Homs, sobre el caso del 3%: "Cada vez que hay situaciones políticas relevantes aparecen estas especulaciones"

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, no ha dado hoy "ninguna credibilidad" a las nuevas informaciones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales del 3 % en CDC, "vista la experiencia" de las "mentiras artificiosas" vertidas en los últimos años contra su partido.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el extesorero de CDC Andreu Viloca era la persona responsable de la presunta concesión de obra pública a cambio de comisiones, mientras que según publicó El Mundo un empresario ha declarado en secreto ante el juez que instruye el caso 3 % que Artur Mas le dio instrucciones sobre pagos irregulares a CDC en una reunión junto al exconseller de Justicia Germà Gordó.

Homs ha recordado que ya en vísperas de las elecciones catalanas de 2012 aparecieron publicadas informaciones sobre presuntas cuentas de Mas en Suiza y, aunque luego "se acreditó que era falso", la intención era "generar dudas". Para Homs, la aparición de estas informaciones "tiene pinta de que no es casual", ya que justamente este lunes el portavoz del PDeCAT en el Congreso será juzgado en el Tribunal Supremo por su papel en la consulta soberanista del 9N de 2014, un juicio que "marcará el tono de una respuesta penal" al soberanismo catalán.

"La primera vez que escuché esta teoría del 3 % fue hace 12 años", ha rememorado Homs, convencido de que CDC, y ahora el PDeCAT, está en el punto de mira del Estado, porque "no somos únicos en el mundo soberanista pero sí que hemos sido los que hemos hecho decantar la balanza" en favor de iniciar un proceso independentista.

Según Homs, "la visión que hay en Madrid" es que "si CDC no se hubiese apuntado a la independencia" el proceso "no tendría recorrido". "Están en la tesis errónea del 'muerto el perro, muerta la rabia' y nos identifican a nosotros como el perro", pero "no se han enterado de que hay un pueblo detrás de esta causa", ha añadido.