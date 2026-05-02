El volcán Mayón en Filipinas entra en erupción dejando una enorme columna de humo y ceniza

Imagen de la columna de humo que ha dejado el volcán Mayón (Filipinas)

Los detalles Las autoridades han decretado el nivel de alerta tres y han declarado una zona restringida de seis kilómetros desde el monte.

El volcán Mayón, ubicado al sureste de la isla de Luzón en Filipinas, ha entrado en erupción, cubriendo el cielo de humo y provocando lluvias de ceniza en las localidades cercanas. Las calles, casas y vehículos están cubiertos por una capa gris, reduciendo la visibilidad y haciendo el aire peligroso. A pesar de los riesgos, algunos curiosos se detienen para observar y grabar el fenómeno. El Mayón es el volcán más activo de Filipinas y tiene un historial de erupciones mortales. Actualmente, las autoridades han establecido un nivel de alerta 3 y una zona restringida de seis kilómetros, evacuando a más de 20.000 personas.

El volcán Mayón, al sureste de la isla de Luzón (Filipinas), ha entrado en erupción hace unas horas. Unas imágenes casi apocalípticas que han dejado tapado de humo el cielo de Filipinas.

En pueblos cercanos a la zona llueve ceniza. Las calles, casas y coches de la zona han quedado bajo una capa gris como si hubiese nevado.

La visibilidad es mínima y el aire se vuelve peligroso. Pero a pesar del riesgo, algunos curiosos se detienen a observar el espectáculo. Testigos graban con sus móviles, impresionados por la enorme fuerza de la naturaleza.

Situado en la isla de Luzón, el Mayón es el volcán más activo de Filipinas, famoso por su cono casi perfecto. Pero también es altamente imprevisible: en 1814, una erupción dejó más de 1.000 muertos.

Las autoridades mantienen ahora el nivel de alerta 3 y una zona restringida de seis kilómetros. Más de 20.000 personas ya han sido evacuadas.

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