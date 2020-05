"Animo a los españoles a planificar sus vacaciones desde ya". Dicho y hecho. Tras el anuncio de Pedro Sánchez referente al turismo, en el que ha afirmado que "habrá temporada turística en verano", las búsquedas de webs de reserva de viajes se han disparado a través de Google.

Ahora bien, ¿cómo van a ser esas vacaciones? El presidente del Gobierno ha instado a realizar turismo nacional, haciendo un llamamiento a los trabajadores del sector turístico para que estén listos para "acoger a los españoles que quieran disfrutar de estas vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía".

De cara a esa temporada vacacional que se avecina, intentamos responder a las preguntas más frecuentes que se están dando tras las palabras de Pedro Sánchez:

¿Podré salir de mi Comunidad Autónoma?

Ese escenario está contemplado una vez se pase de la fase 3 del plan de desescalada. Actualmente, no hay ninguna parte del territorio nacional en esa situación, pero Sánchez ha asegurado en su comparecencia que "muchos" podrán disfrutar de una salida "a finales de junio".

¿Podré coger un avión para viajar al extranjero?

En una entrevista en 'El Periódico', la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, hablaba de la creación de lo que en Europa ya se conoce como corredores seguros, "zonas conectadas con un nivel de seguridad y una probabilidad estadística de contagio equivalente tanto en el origen como en el destino".

Desde el Gobierno, siempre han destacado que no quieren abrir las fronteras de una manera rápida y sin precauciones, siendo el propio Sánchez el que ha recordado que "tenemos que ir con mucho cuidado" a la hora de recibir turistas extranjeros para que llegue a "un destino seguro y, al mismo tiempo, no suponga un riesgo para la población local", reconociendo que el Ejecutivo ya trabaja en "orígenes y destinos seguros" para estos desplazamientos.

¿Cómo podré desplazarme?

Una vez pasada la fase 3 del plan de desescalada y, si no hay una normativa posterior que matice o limite la movilidad en un determinado medio de transporte, cualquiera podría desplazarse en el medio que considerase oportuno, ya sea en coche, en avión o en barco.

¿A partir de qué fecha podré viajar?

Dependerá de cuándo salga cada Comunidad Autónoma de la fase 3 e ingrese en la denominada nueva normalidad. La fecha estimada del Gobierno es el 21 de junio, habiendo zonas que llegarán a tiempo a ese día y otras, como Madrid, Barcelona o Castilla y León, que puedan llegar más tarde. González Laya siguió esta estimación en El Objetivo.

Si viajo al extranjero, ¿deberé usar mascarilla?

La Comisión Europea elaboró una guía que establece que los pasajeros deben utilizar mascarilla en los centros de transporte y en los medios utilizados para viajar, de manera especial en lugares donde no se pueda garantizar la distancia social.

¿Con cuántas personas podré viajar?

El Gobierno ha especificado en el último BOE publicado que, una vez acabada la fase 3, se eliminarán las restricciones de movimiento implementadas por el estado de alarma. Esto quiere decir que ya no habrá límites a la hora de dar paseos o desplazarse en un coche.

Eso sí, como ha recordado Teresa Ribera, eso no implica que desde el Gobierno no se lleven a cabo recomendaciones "fuertes", similares a las que actualmente rigen los viajes en vehículos privados.

Si reservo un viaje y no puedo viajar a mi destino por motivos sanitarios, ¿me devolverán el dinero?

Muchas aerolíneas y establecimientos han reembolsado la cantidad a los clientes que habían pagado por adelantado su vuelo o su estancia. En el caso de los vuelos, se deberá realizar en un periodo de siete días, aunque si es el propio usuario el que dice que no puede viajar debido a las restricciones de su zona, el periodo aumentaría hasta los 74 días.

¿Cómo tendré que ir a la playa?

En un borrador elaborado por el Instituto para la Calidad Turística Española y entregado al ministerio de Sanidad, se recogen varias recomendaciones que podrían ser implementadas en este verano atípico.

El borrador habla de playas con aforos definidos en las que se tengan espacios señalizados para guardar la distancia de seguridad entre los bañistas. Las zonas de hamacas y sombrillas, por ejemplo, deberá delimitarse y deberá ser desinfectado.

En algunos casos, se deberá organizar un control de accesos, estableciendo vías de entrada y de salida. El Ayuntamiento será el encargado de escoger la manera en la que se informará a los usuarios que ya se ha alcanzado la capacidad máxima en la playa.

Si mi Comunidad Autónoma ha superado la fase 3 y quiero viajar a una que siga en ella, ¿puedo desplazarme?

En principio, salvo alguna indicación posterior del Gobierno, este desplazamiento no se podría llevar a cabo. De igual manera, un habitante de una Comunidad Autónoma que no haya superado la fase 3 no podría salir de su región, dada la limitación de los movimientos que seguiría vigente en ese momento.