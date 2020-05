El Gobierno se inclina, según ha podido saber laSexta, por permitir que la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y las regiones sanitarias de Castilla y León cambien a la fase 1 de desescalada el próximo lunes, 25 de mayo.

Si bien, el Ejecutivo central han llamado a la prudencia porque será a lo largo del día cuando los técnicos confirmen su decisión y Salvador Illa informe de los avances en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario.

Cataluña solicitó el pase de Barcelona

El Departamento de Salud de la Generalitat solicitó el pasado 18 de mayo que el próximo lunes cambien a la fase 1 la ciudad de Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur. Además, pidió que las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt-Pirineu avancen hacia la fase 2 de desescalada.

Al respecto, Ada Colau afirmó este jueves en Al Rojo Vivo que la ciudad "está preparada para avanzar hacia la fase 1" porque "los datos son buenos y los indicadores de contagio van disminuyendo". Si bien, insistió en hacer un llamamiento para mantener la responsabilidad y la prudencia que se ha tenido hasta ahora.

Durante la entrevista, la regidora barcelonesa también reconoció que la pandemia de coronavirus ha supuesto "un golpe muy duro" para la actividad turística, destacando que esta será una de las últimas en recuperarse. Mientras, ha llamado a seguir apostando por el comercio local.

Castilla y León, preparada para pasar al completo

En Castilla y León la desescalada se está llevando a cabo a tres velocidades. Si en un primer momento solo accedieron a la fase 1 26 regiones sanitarias, el 18 de mayo se sumaron otras 42. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, toda la comunidad autónoma se encontrará en la misma fase el 25 de mayo.

Verónica Casado, la consejera de Salud, ha advertido de que "esta semana es especialmente importante" porque parte de la región comenzará a "realizar actividades" que no se habían llevado a cabo hasta ahora. Por ello, ha pedido que se haga "con prudencia". "Tenemos una situación sanitaria y epidemiológica que nos lo permite, pero no lo podemos estropear", ha destacado.

La Comunidad de Madrid también prepara su pase

Enrique Ruiz Escudero se reunió de manera telemática con el ministro de Sanidad este jueves. Una reunión que, Enrique Ruiz Escudero, dejó "mejores impresiones" que las anteriores bilaterales. Así lo ha expresado el consejero este viernes en una entrevista en 'Onda Cero', en la que también ha destacado que "el Ministerio alabó las capacidades de Madrid, sobre todo, en atención primaria".

Además, según fuentes de la Consejería, el Gobierno ha reconocido las capacidades de la Comunidad de Madrid y su sistema de detección precoz de casos sospechosos. Se trata de uno de los aspectos a los que había aludido el Gobierno para negar el pase de fase a Madrid en las dos últimas ocasiones.

Respecto a las advertencias del Colegio de Médicos de Madrid, el consejero de Sanidad ha asegurado que no le han "aportado ningún estudio o análisis diciendo que no se pueda pasar de fase". Precisamente, Miguel Ángel Sánchez Chillón apuntó en El Intermedio que "quizás estamos queriendo pasar a una fase a la que todavía no estamos preparados".

Además, Ruiz Escudero ha criticado en Al Rojo Vivo que la provincia no haya avanzado antes hacia la fase 1, señalando que "hay comunidades autónomas en fase 1 que no tienen la capacidad de detectar casos nuevos y de hacer un seguimiento de los contactos", que tiene Madrid. En este sentido, ha pedido que "las reglas del juego sean las mismas" y se trabaje con "claridad y transparencia".