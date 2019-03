Un grupo de la ONU escuchará en España a víctimas del franquismo

La Plataforma por la Comisión de la Verdad quiere que intervenga el Tribunal Penal Internacional en los crímenes del franquismo y así se lo solicitará al grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visitará España por primera vez el lunes.

Miembros de esta plataforma, portando fotos de sus familiares y pancartas exigiendo la verdad sobre los desaparecidos, se han concentrado ante el Congreso para exigir al Gobierno, entre otras cosas, que abra las 2.888 fosas que aún tienen restos de personas no identificadas.

"Es imposible asentar la democracia", ha dicho Jaime Ruiz, representante de esta organización, sin adoptar medidas para "clarificar" lo que ha ocurrido. La Ley de Memoria Histórica, que se aprobó en la legislatura anterior, ha lamentado, no sólo no se ha desarrollado sino que ha sido "congelada".

Jaime Ruiz, quien ha asegurado que la vía judicial es por ahora "inviable" en España, se ha congratulado de que a nivel internacional no se olviden los desaparecidos españoles y se tomen iniciativas como la de una juez de Argentina de cursar una orden de busca y captura contra cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad supuestamente involucrados en la represión durante el franquismo.

Otros miembros de la plataforma, cuyos familiares fueron asesinados durante el franquismo y cuyos cuerpos aún no han aparecido, han querido dejar hoy testimonio de su "sufrimiento" durante todos estos años, como es el caso de Guillermina Gómez Bermúdez. No ha podido reprimir las lágrimas al recordar que su padre fue fusilado en Córdoba en 1936 y que ella no quería morirse "sin ver los huesos" de su progenitor.

Francisco Olmos ha reclamado, por su parte, "justicia y reparación" por el asesinato de su padre en Extremadura, también en el treinta y seis, y cuyos restos no ha podido recuperar.

Con motivo de la visita de la delegación de la ONU, con la que la plataforma se reunirá el martes, día 24, ésta llevará a cabo durante toda la semana diversos actos para la recuperación de la memoria y ha organizado el jueves, 26 de septiembre, un acto público en la Puerta del Sol de Madrid. El grupo de la ONU se reunirá también con el Gobierno y otras asociaciones civiles en una visita que se decidió en 2012.