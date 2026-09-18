Dimite un concejal del PSOE en Santa Cruz La Palma tras cuestionar a una edil por su maternidad: "La erótica del poder podría esperar un poquito"

Los detalles El PSOE del municipio asegura compartir "plenamente" la decisión de Manuel Ángel Garrido de dimitir porque es "lo que corresponde" con su forma de entender la política: "Cuando una situación afecta a la institución, lo responsable es dar el paso, aunque cueste".

El concejal del PSOE en Santa Cruz de La Palma, Manuel Ángel Garrido, ha dimitido tras cuestionar la capacidad de una edil por su maternidad. Durante un pleno, Garrido ironizó sobre la baja por maternidad de Saray González y comentó que los concejales siempre están activos, insinuando que un padre o madre con un recién nacido no está centrado en el Ayuntamiento. Tanto el PP como UGT exigieron su dimisión, considerando sus palabras incompatibles con la igualdad. El PSOE local apoya la renuncia, destacando su compromiso con la igualdad y criticando al PP por no tener el mismo estándar. La agrupación socialista continuará su labor de oposición, cubriendo el puesto vacante conforme a la ley electoral.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Manuel Ángel Garrido ha presentado su renuncia al acta después de cuestionar la capacidad para ejercer sus responsabilidades públicas a una edil por su reciente maternidad. En el pleno del pasado 11 de septiembre, Garrido ironizó con el tiempo que hace que no veía a la edil 'popular' Saray González y con la "erótica del poder" que considera que impera en la corporación local, donde se han "quedado embarazados casi la mitad" de la misma, ya que cuatro ediles han tenido bajas por maternidad o paternidad.

"Hay que reconocer que un padre o una madre con un niño recién nacido su cabeza está en el niño, no en el Ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica del poder podría esperar un poquito, a que uno ya no esté ejerciendo una función pública", expresó.

Luego, recalcó: "los concejales no nos ponemos de baja, estamos siempre activos", sin que con esto pretenda "decirle a nadie lo que puede hacer en su casa o en su cama". Tanto el PP de La Palma como la dirección regional e insular de UGT habían exigido la dimisión del edil socialista, que acaba de confirmar la agrupación local en un comunicado en el que subraya que "la igualdad entre hombres y mujeres es un principio irrenunciable" para el PSOE y de su "forma de entender la vida pública, dentro y fuera de las instituciones".

Por su parte, el PSOE de Santa Cruz de La Palma asegura compartir "plenamente" la decisión de Manuel Ángel Garrido de dimitir porque es "lo que corresponde" con su forma de entender la política: "Cuando una situación afecta a la institución, lo responsable es dar el paso, aunque cueste".

"A diferencia del Partido Popular, nosotros sí tenemos un listón de responsabilidades y no lo bajamos según convenga. Por eso, en materia de responsabilidad y de igualdad, el PP no nos va a dar ni una lección. Ni una", añade. Los 'populares', además de la dimisión de Garrido, exigen "una disculpa pública" hacia Saray González y afean "las risas" con las que asegura que recibieron esas palabras la portavoz socialista, Ylli Lemes, y de la edil de Nueva Canarias Maeve Sanjuán.

UGT se ha sumado a las críticas y la exigencia de la dimisión del edil socialista, cuyas expresiones considera "incompatibles con la defensa efectiva de la igualdad", a la vez que "denigrantes" al referirse a "la erótica del poder" para "burlarse de su relación con otro cargo político de La Palma".

La agrupación socialista de la capital palmera subraya que seguirá ejerciendo "una oposición exigente, rigurosa y con voluntad de acuerdo en todo lo que beneficie a la ciudad" y que el acta de Garrido se cubrirá conforme a lo previsto en la legislación electoral.